

​Pas de pins maritimes pour les pompiers polynésiens

Tahiti le 12 août 2026. C’est une belle reconnaissance qui a été offerte en fin de semaine aux pompiers polynésiens partis en métropole pour aider leurs collègues à lutter contre les feux de forêts qui se sont multipliés. Mais le symbole de cette reconnaissance ne pourra pas venir au Fenua.





Peu avant d’être mobilisés sur un autre terrain de lutte contre les incendies, les sapeurs-pompiers polynésiens ont été mis à l’honneur par la mairie du Porge, commune la plus touchée par les mégafeux qui ont sévi ces dernières semaines.



Le maire du Porge leur a offert à chacun un pin maritime, pour qu’ils puissent en replanter une partie en Polynésie et créer un lien entre les deux territoires. "Ils sont venus nous aider, nous secourir dans ce drame que nous venons de vivre. Ils repartent avec des pins maritimes. Ils vont planter chez eux un bout du Porge. Ils vont reconstruire sur leur territoire une partie de nos forêts comme ça on sera toujours auprès d’eux et notre souvenir sera toujours présent", expliquait la gorge nouée le maire du Porge, Martial Zaninetti.



Ce que le maire de la commune ignorait, c’est qu’on ne peut se permettre de ramener n’importe quoi en espèce végétale au Fenua.



Contactée, la Direction de la biosécurité confirmait ce mercredi que les pompiers n’allaient pas pouvoir revenir avec leur présent. "C’est vrai que nous sommes désolés", explique-t-on à la Biosécurité, "mais dès que l’on a eu vent de ce cadeau de pin maritime, on leur a envoyé un message en disant que ce n’était pas la peine de revenir avec et qu’ils peuvent les laisser sur place. Ils seront contrôlés à leur retour à Tahiti."



Le Porge et la Polynésie aura malgré tout noué une forte amitié dans ces moment difficile, en espérant que les pins maritimes laissés sur place par nos sapeur-pompiers serviront à reboiser leur région.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 12 Août 2026 à 16:51 | Lu 913 fois



