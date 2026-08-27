

​Oscar Temaru : « Je ne suis pas encore mort »

Tahiti le 24 septembre 2026. Absent des débats le matin, Oscar Temaru a fait une entrée remarquée jeudi après-midi à Tarahoi, le temps d’un monologue, avant de rentrer chez lui. Furieux par l'adoption de la résolution sans avoir été concerté, il a surtout exposé son isolement au sein de son propre parti.





Après le vote quasi unanime sur la résolution ONU, le président du Tavini a mis en garde dans une intervention de 20 minutes. "Je suis étonné de cette osmose qu’il y a entre le Tavini, le Tapura et A fano ti’a. Faites attention ! C’est à cause des arrangements comme ça que mon frère Jean-Marie Tjibaou a été assassiné. Je n’ai pas envie que le sang coule dans notre Pays. Cette histoire de faire venir le C24, c’est la couverture, l’arrangement. Mais ce n’est pas possible ! On est devenu amnésique !"



Dans une déclaration qui revient sur l’origine de l’annexion de la Polynésie française en 1880 "par un acte frauduleux", "une escroquerie", Oscar Temaru a égrainé la liste des différents statuts pour s’arrêter sur son nouveau gimmick, "l’économie de comptoir". "Ça fait 50 ans que je le dénonce. Ce n’est pas avec ça qu’on va éradiquer la pauvreté dans notre Pays."



"Le jour où notre pays sera un état souverain, en 10 ans, on passera de 300 000 touristes à 3 millions" a-t-il assuré sans mesurer qu’un tel changement de masse touristique serait au moins aussi dévastateur pour la société polynésienne que l’ont été les essais nucléaires et la pluie de devises de l’époque du CEP.



Plus fort encore, si le Tavini n’a plus la majorité à l’assemblée de la Polynésie française, c’est parce que "l’Etat est derrière ça." "Je ne suis pas dupe" a-t-il expliqué, sa nouvelle pétition à la main.



Seul contre tous, Oscar Temaru s’en est pris à Tony Géros, Moetai Brotherson et Edouard Fritch qui n’ont "rien fait" pour garder l’aéroport de Faa’a dans le giron du Fenua et qui seraient coupables de laisser faire "Macron" qui viendra "exploiter nos ressources".



"Je suis venu cet après-midi pour vous dire que je ne soutiens pas cette résolution, ne m’en veuillez pas", a-t-il conclu. "Je suis étonné par cette osmose. Qu’est-ce qu’il se passe ? Qu’est ce qu’il y a derrière tout ça ? Vous avez peut-être pensé que j’allais mourir ? Je ne suis pas encore mort. Je suis encore là et je serai encore là", a-t-il conclu.



Dans un hémicycle sonné par cette sortie non préparée d’un homme respecté pour son combat, mais aussi fatigué, confus et exposant au grand jour que plus personne ne l’écoute au sein même de son parti, un seul applaudissement viendra briser le lourd silence.



Tony Géros aura ces mots de consolation : "merci beaucoup monsieur le président, on vous respecte", avant de reprendre l’ordre du jour de la séance et regarder Oscar Temaru quitter son siège.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 24 Septembre 2026 à 19:16 | Lu 1241 fois



