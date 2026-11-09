

​Organiser “la réponse face aux risques”

Tahiti, le 9 novembre 2026 - La première édition du Pacific Crisis Leadership Program (PCLP) s'est ouverte lundi matin à Tahiti pour une semaine d'échanges entre 17 pays du Pacifique sur la gestion, notamment, des crises climatiques.



Alors que des inondations et des éboulements ont eu lieu ce week-end à la Presqu'île et que le risque cyclonique est particulièrement élevé cette année, les représentants de 17 pays du Pacifique ont assisté lundi matin à la cérémonie d'ouverture de la première édition du Pacific Crisis Leadership Program (PCLP) à l'hôtel Tahiti Pearl Beach.



Tel que l'explique le lieutenant-colonel Alexandre Carrat, l'un des coordinateurs de l'événement et expert technique international en protection civile pour la zone Pacifique Sud, cette conférence – ce “workshop” –, a été créée à l'initiative de la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) qui est une direction du ministère français des Affaires étrangères. Il a été organisé avec le soutien de la Communauté du Pacifique Sud (CPS) en “relation étroite avec les différents acteurs des territoires français du Pacifique de la gestion de crise, à savoir la direction de la sécurité civile polynésienne, le haut-commissariat, les forces armées en Polynésie française (FAPF) et le régiment du service militaire adapté (RSMA)”.



“Coopération régionale”



Présente lors de cette cérémonie d'ouverture, la directrice de la protection civile au Fenua, le colonel Cécile Macarez, indiquait que l'objectif de cette semaine d'échanges est de “présenter aux autres collègues, aux pays et aux territoires du Pacifique la manière dont on organise notre réponse face aux risques”.



La directrice de la protection civile expliquait par ailleurs : “Il s'agit de montrer comment on essaie de s'organiser, à la fois au travers de la planification, on édite des plans, on fait des exercices, on se réévalue, on regarde si on a des choses à améliorer, mais aussi en cas de crise car nous savons que nous serons seuls à 17 000 km de Paris, que les renforts arrivent en deux jours dans le meilleur des cas, et que l'on doit donc pouvoir compter sur la coopération régionale, comme les collègues de Nouvelle-Calédonie. Et puis on a aussi les accords Franz, on va les mettre en valeur avec les Australiens et les Néo-Zélandais. Ce sont des accords qui ont été conclus en 1992 à Wellington et qui sont vraiment au profit des autres États du Pacifique en cas de situation d'urgence. Donc on va leur montrer justement comment on peut venir très concrètement les aider.”

“Le temps, c'est la clé" Vous l'avez dit lors de votre discours, le temps est un facteur majeur en matière de préparation face aux risques ?



“Effectivement, le temps, c'est la clé. C'est pour cela qu'on réunit 17 nations au sein de ce séminaire de gestion de crise du Pacifique, parce que tout ce qu'on peut gagner comme temps avant de gérer une crise, c'est tout ça qui sera positif sur la gestion opérationnelle de la crise. Donc, si on se connaît avant, si on connaît les procédures des uns et des autres, si on sait parler anglais avec eux... Je dis parler anglais mais ce n'est pas juste parler anglais, c'est utiliser les termes techniques qui sont utiles pour gérer la crise, pour la préparation. Vous savez que, par exemple, en cas de cyclone, on a 72 heures avant, et si ça intervient dans un autre pays que la Polynésie française, on pourra aussi les aider à préparer cette séquence.”



Ensuite, il y a la gestion de crise qui sera abordée cette semaine ?



“Là aussi, on a besoin de savoir quelles sont les capacités des uns et des autres, quels sont les renforts potentiels qui peuvent arriver, comment est-ce qu'on organise ces renforts, comment est-ce qu'on organise les renforts internationaux qui viendront nécessairement sur le pays s'il est touché par un cyclone et puis, ensuite, comment est-ce qu'on va gérer la suite, parce qu'il va falloir reconstruire. Donc tout ça, c'est du temps, et le temps qu'on gagne en préparant, ce sont des exercices qu'on fait en se coordonnant, en apprenant à se connaître. Tout ça, c'est du temps gagné pour la gestion de crise.”

Rédigé par Garance Colbert le Lundi 9 Novembre 2026 à 13:46 | Lu 243 fois



