

​Nicole Kidman recevra un César d'honneur en février

Paris, France, le 12 novembre 2026. L'actrice et productrice australo-américaine Nicole Kidman, visage familier de Hollywood depuis les années 1990, recevra un César d'honneur lors de la prochaine cérémonie qui se tiendra le 25 février à Paris, ont annoncé jeudi les organisateurs.





Ce prix vise à "rendre hommage à une actrice et productrice qui n'a jamais laissé son statut de star dicter ses choix artistiques", ont écrit dans un communiqué l'Académie des César et la chaîne Canal+.



Icône glamour mais aussi figure du cinéma d'auteur avec des rôles sans concession, la comédienne de 59 ans a réussi à se réinventer pour rester incontournable dans une industrie souvent sans pitié avec les comédiennes une fois passée la quarantaine.



Lancée grâce à des films pour adolescents comme "BMX Bandits" (1983), elle s'est frottée au cinéma indépendant comme en 1995 dans "Prête à tout" de Gus Van Sant ou en 1999 dans "Eyes Wide Shut" de Stanley Kubrick, où elle donne la réplique à Tom Cruise, son mari à l'époque.



Elle joue également dans "Moulin Rouge" (2001), fresque cancan du quartier Montmartre signée Baz Luhrmann.



Son rôle de Virginia Woolf dans "The Hours" lui a valu de décrocher son seul Oscar, en 2003.



Plus récemment, l'actrice a été à l'affiche de "Babygirl" (2024) et, cette année, de la suite du film "Practical Magic" ("Les Ensorceleuses") aux côtés de Sandra Bullock.



Nicole Kidman a aussi été attirée par le monde des séries, applaudie pour ses rôles dans "Top of the Lake : China Girl" de Jane Campion, ainsi que "Big Little Lies" et "The Undoing" avec Hugh Grant, deux œuvres dont elle est aussi productrice.



Le trophée lui sera remis à l'Olympia, lors d'une cérémonie qui sera présidée par l'actrice Léa Seydoux et présentée par le comédien et humoriste Vincent Dedienne.



En 2026, les César avaient décerné un trophée d'honneur à l'acteur canado-américain Jim Carrey.

Rédigé par AFP le Jeudi 12 Novembre 2026 à 08:39 | Lu 51 fois





