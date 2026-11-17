

​Licenciement pour trois croissants volés annulé

Tahiti le 17 novembre 2026. Trois viennoiseries glissées au fond d’un sac suffisent-elles à justifier le licenciement d’un cadre syndicaliste dans un hôtel de Bora Bora ? Non, a tranché le tribunal administratif de la Polynésie française, confirmant le refus de l’inspection du travail d’autoriser le renvoi d’un assistant maître d’hôtel du prestigieux Conrad Bora Bora Nui.



L’affaire remonte au 16 mai 2025. Avant d’embarquer sur la navette reliant le motu à l’île principale de Bora Bora, un salarié de l’hôtel Bora Bora Nui fait l’objet d’un « contrôle sac approfondi » par un agent de sécurité. Sous ses effets personnels, enveloppés dans du papier absorbant, se trouvaient trois croissants. L’employé, assistant maître d’hôtel depuis onze ans et délégué syndical depuis 2016, reconnaît les faits : il comptait les manger durant sa pause.



Pour la société Bora Bora Nui, qui exploite l’hôtel de luxe, le comportement relève de la faute grave. L’hôtellerie haut de gamme exigerait selon elle une « exemplarité sans faille », d’autant plus de la part d’un membre de l’encadrement. La direction invoquait également le principe d’égalité disciplinaire, soulignant qu’un manager du room service avait précédemment été licencié pour avoir dérobé deux briques de crème fraîche. Saisie du dossier en raison du statut de salarié protégé de l’intéressé, l’inspectrice du travail avait toutefois rejeté la demande de licenciement le 22 août 2025.



Saisi par l’employeur, le tribunal administratif a validé l’analyse de l’administration. Si les juges reconnaissent le caractère fautif de cette « indélicatesse » — écartant au passage les arguments du salarié liés à la régularité de la fouille ou à ses préoccupations concernant l’état de santé de sa mère —, ils estiment que la sanction envisagée était disproportionnée.



Le tribunal administratif a aussi souligné le contexte : les croissants provenaient des viennoiseries mises gratuitement à disposition du personnel à la cafétéria après le service des clients, contrairement aux briques de crème fraîche soustraites par l’autre manager. Surtout, au regard de la « valeur très modique de ce détournement », de l’ancienneté de 22 ans du salarié et de son dossier disciplinaire vierge, la faute n’était pas d’une gravité suffisante pour entraîner la rupture du contrat.



La requête de l’hôtel est rejetée et l’établissement devra verser 150 000 francs de frais de justice à son salarié.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 17 Novembre 2026 à 15:24 | Lu 795 fois



