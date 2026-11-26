

​Les prix à la pompe maintenus au 1er décembre

Tahiti, le 26 novembre 2026 – Le conseil des ministres a acté mercredi un maintien du prix des hydrocarbures.



Les consommateurs peuvent se rassurer, après l’augmentation surprise de 10 francs survenue sans préavis début novembre. Le conseil des ministres a acté par arrêté, mercredi, un maintien du prix des hydrocarbures “au 1er décembre”.



À la pompe, le mois début donc avec un niveau de prix inchangé sur l’ensemble de la Polynésie française où les prix sont plafonnés à :

• 175 francs le litre pour l'essence sans plomb et pour le gazole ;

• 147 francs le litre pour le pétrole lampant ;

• 273 francs le kilogramme pour le gaz butane.

le Jeudi 26 Novembre 2026 à 10:24 | Lu 245 fois



