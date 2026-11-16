

​Les plaisanciers cherchent des solutions

Tahiti, le 16 novembre 2026 - Face aux fermetures de baies qui se multiplient, l’association des plaisanciers de Polynésie a souhaité en ce début de semaine, communiquer sur plusieurs propositions qui ont été récemment envoyées au gouvernement.





“Au fil des réglementations successives, le mouillage forain a pratiquement disparu de l'espace public maritime, alors que les places en zones de mouillage et en marina n'ont pas suivi”, explique l’Association des Plaisanciers en Polynésie. “Résultat : près de 20 % du parc, soit environ 250 bateaux sur 1 200, se trouve ou se trouvera bientôt en situation irrégulière (aéroport, Moorea, parc Vairai, Taravao, Raiatea…)”. Une situation préoccupante pour eux, au cœur d’une saison cyclonique qui s’avère renforcée. Aussi, l’association a choisi de faire des propositions.



À Taravao, dans la baie de Phaeton, “suite à l'avis du Port autonome demandant aux navires non autorisés de quitter la baie, nous élaborons actuellement un courrier de propositions, en partenariat avec les plaisanciers résidant à Taravao”, explique l’association. “Phaéton étant le principal abri cyclonique de Tahiti, l'enjeu est important pour tous.”



Même chose à Moorea, après l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté de 2025 sur les mouillages dans les lagons de l’île, obtenue à la demande de l'association, une proposition de gestion a été remise à la commune : “Des corps-morts gérés par un prestataire local sur le modèle de Bora Bora, des quotas adaptés à la fréquentation et à la saison, et le maintien du mouillage forain à l'ouest et au sud de l'île.”



“Si je prends mon bateau et que je vais à Raiatea ou à Taha’a, on va me dire ‘Oui mais là tu peux rester seulement 24 heures sur ce mouillage’”, témoignait récemment le président de l’association, Arnaud Jourdan sur TNTV. “Ce n’est pas assez. Et puis il y a des conditions météorologiques qui font qu’on ne peut pas toujours arriver à temps. Il y a un système de réservation, on dirait un hôtel. C’est impossible de se plier à autant de restrictions.”

BP

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 16 Novembre 2026 à 18:40 | Lu 600 fois



