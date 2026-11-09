

​Les overdoses ont plus que doublé en 10 ans, les drogues de synthèse en plein essor, selon l'office antistupéfiants

Paris, France, le 9 novembre 2026. Les décès liés à la consommation de drogues ou de médicaments ont bondi de 171% en 10 ans, avec 659 cas en 2024, tandis que l'essor des nouveaux produits de synthèse représente une "menace sur la santé publique", selon une note de l'Office antistupéfiants (Ofast) consultée lundi par l'AFP.





Selon une enquête Drames (Décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances) du Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et addictovigilance (CEIP-A) de Grenoble, citée dans cette note, "659 décès" liés à la consommation de stupéfiants ou de médicaments ont été comptabilisés en 2024 "contre 243 en 2014", soit un bond de 171% en dix ans.



Les victimes sont âgées de 14 à 71 ans - l'âge moyen étant de 39 ans - sont des hommes à 79%, et sont décédées dans un domicile (62%), sur la voie publique (12%) ou à l'hôpital (7%).



À Paris, le parquet a alerté sur l'explosion des overdoses depuis le début de l'année.



"Depuis 2017, et singulièrement depuis 2023-2024, la France connaît une très grande disponibilité des produits stupéfiants", est-il constaté.



Si "le cannabis reste la substance illicite la plus consommée" avec "cinq millions d'usagers en 2023", la prise de cocaïne "poursuit sa progression rapide", détaille la note, rappelant que "près d'un adulte sur dix" a déclaré avoir déjà essayé ce produit en 2023, tandis que "les drogues de synthèse et produits psychoactifs se multiplient".



Par ailleurs, la pureté moyenne ne cesse d'augmenter: celle de la cocaïne est passée en deux ans de 63% en 2023 à 75% en 2025, la résine de cannabis de 18% en 2013 à 31% en 2025.



Les drogues de synthèse, très accessibles et en plein essor, comme les cathinones, représentent "une menace émergente". L'an dernier, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) a recensé "entre 450 et 500 nouveaux produits de synthèse" en circulation dans le pays.



Proposées dans un cadre festif, souvent en polyconsommation, ces substances constituent "un risque important de surdose" et "aggravent la menace sur la santé publique", est-il souligné.



Les cannabinoïdes de synthèse, "particulièrement prisés des jeunes consommateurs, peuvent présenter des effets jusqu'à 200 fois plus forts que ceux du THC", la molécule psychoactive du cannabis.



Les médicaments de substitution restent "la première cause de surdose en France", avec en 2024 "338 décès, soit 51% des cas", suivis par la cocaïne (222 décès), l'héroïne (75), le cannabis (65), les amphétamines dont le MDMA (41) et les nouveaux produits de synthèse (33), dont les cathinones et les nitazènes.



"Depuis 2023, une augmentation des surdoses mortelles impliquant des amphétamines est observée - plus de 40 par an contre 17 en 2022 - avec une prévalence de la MDMA", selon la note.



En outre, "face à la baisse de disponibilité de l'héroïne, un nombre accru de personnes pourrait recourir" à des substances plus accessibles comme l'amphétamine et la méthamphétamine.

Rédigé par AFP le Lundi 9 Novembre 2026 à 08:45 | Lu 192 fois





