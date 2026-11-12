​Les époux Balkany expulsés de leur moulin de Giverny

Rouen, France le 12 novembre 2026. Patrick et Isabelle Balkany ont été expulsés fin octobre de leur moulin de Cossy à Giverny (Eure), conséquence de la condamnation en 2023 du couple pour blanchiment de fraude fiscale, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier.





"L'usufruit a été confisqué il y a deux ans et demi par une décision de justice (...) N'ayant plus l'usufruit, ils ne pouvaient plus rester dans les lieux", a précisé à l'AFP la même source, confirmant une information du Parisien.



Patrick et Isabelle Balkany, 78 et 79 ans, ont été condamnés en 2023 pour avoir dissimulé, entre 2007 et 2014, quelque 13 millions d'euros d'avoirs au fisc.



Sur le volet pénal, les époux ont été définitivement condamnés : quatre ans et demi de prison pour Patrick Balkany, trois ans et demi pour Isabelle Balkany, ainsi que 100.000 euros d'amende chacun et dix ans d'inéligibilité.



Leurs biens, dont l'usufruit du moulin de Giverny et les deux fastueuses villas "Pamplemousse" aux Antilles et "Dar Gyucy" à Marrakech, qu'ils détenaient via des sociétés offshore panaméennes et des comptes en Suisse, ont été confisqués ou saisis.



Selon une source judiciaire, l'expulsion a eu lieu le 29 octobre, quelques jours avant la trêve hivernale.



Le couple est actuellement hébergé par "des amis", selon la source proche du dossier.



Cette source a affirmé que l'expulsion du moulin de Giverny était "temporaire", un accord ayant été "trouvé depuis avec l'Agrasc (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, ndlr) pour qu'ils puissent réintégrer les lieux" à court terme.



L'Agrasc a indiqué à l'AFP être "chargée de l’exécution de la confiscation de l’usufruit du moulin de Cossy". "Dans ce cadre, l'agence a été amenée à procéder à l'expulsion des époux Balkany, occupant sans droit ni titre", a-t-elle poursuivi.



"Des discussions se poursuivent" avec les époux Balkany, ajoute l'agence, sans confirmer l'existence d'un accord avec le couple.