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​Les époux Balkany expulsés de leur moulin de Giverny




​Les époux Balkany expulsés de leur moulin de Giverny
Rouen, France le 12 novembre 2026. Patrick et Isabelle Balkany ont été  expulsés fin octobre de leur moulin de Cossy à Giverny (Eure), conséquence de la condamnation en 2023 du couple pour blanchiment de fraude fiscale, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier.
 

"L'usufruit a été confisqué il y a deux ans et demi par une décision de justice (...) N'ayant plus l'usufruit, ils ne pouvaient plus rester dans les lieux", a précisé à l'AFP la même source, confirmant une information du Parisien.
 
Patrick et Isabelle Balkany, 78 et 79 ans, ont été condamnés en 2023 pour avoir dissimulé, entre 2007 et 2014, quelque 13 millions d'euros d'avoirs au fisc.
 
Sur le volet pénal, les époux ont été définitivement condamnés : quatre ans et demi de prison pour Patrick Balkany, trois ans et demi pour Isabelle Balkany, ainsi que 100.000 euros d'amende chacun et dix ans d'inéligibilité.
 
Leurs biens, dont l'usufruit du moulin de Giverny et les deux fastueuses villas "Pamplemousse" aux Antilles et "Dar Gyucy" à Marrakech, qu'ils détenaient via des sociétés offshore panaméennes et des comptes en Suisse, ont été confisqués ou saisis.
 
Selon une source judiciaire, l'expulsion a eu lieu le 29 octobre, quelques jours avant la trêve hivernale.
 
Le couple est actuellement hébergé par "des amis", selon la source proche du dossier.
 
Cette source a affirmé que l'expulsion du moulin de Giverny était "temporaire", un accord ayant été "trouvé depuis avec l'Agrasc (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, ndlr) pour qu'ils puissent réintégrer les lieux" à court terme.
 
L'Agrasc a indiqué à l'AFP être "chargée de l’exécution de la confiscation de l’usufruit du moulin de Cossy". "Dans ce cadre, l'agence a été amenée à procéder à l'expulsion des époux Balkany, occupant sans droit ni titre", a-t-elle poursuivi.
 
"Des discussions se poursuivent" avec les époux Balkany, ajoute l'agence, sans confirmer l'existence d'un accord avec le couple.

30 ans de démêlés judiciaires

Patrick Balkany avait été autorisé en janvier, puis en avril par la cour d'appel de Rouen, à purger le reliquat de sa peine à ce domicile de Giverny (Eure). Il lui restait alors 15 mois de prison à effectuer.
 
Patrick Balkany a été notamment maire de Levallois-Perret de 1983 à 1995 puis de 2001 à 2020. Au cours de cette dernière période, Isabelle Balkany a été sa première adjointe.
 
Patrick Balkany a également été élu député (1988-1997 et 2002-2017) et sa femme conseillère générale des Hauts-de-Seine (1988-2011).
 
Le couple a eu affaire à la justice dès 1996 : les Balkany ont alors été condamnés à 15 mois de prison avec sursis, 30.000 euros d'amende et 120.000 euros de dommages et intérêts pour avoir affecté trois employés de mairie à l'entretien de leurs domiciles de Levallois et Giverny.
 
Mis en examen dans une affaire de financement politique occulte via l'office HLM des Hauts-de-Seine, Patrick Balkany avait finalement été relaxé, mais son allié d'alors, Didier Schuller, fut condamné en 2007.
 
C'est ce dernier, "trahi", qui livrera finalement en 2013 à la justice les documents ayant déclenché les investigations sur le patrimoine des Balkany.
 
Les ennuis judiciaires se succèdent depuis pour le couple. Outre leur condamnation en 2023, Patrick Balkany a été condamné en mai 2026 par le tribunal correctionnel de Nanterre dans deux affaires de détournements de fonds publics.

Rédigé par AFP le Jeudi 12 Novembre 2026 à 08:30 | Lu 484 fois


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AFP

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