

​Les Sapins du Cœur reviennent

Tahiti, le 4 novembre 2026 - L’association SOS Villages d’Enfants de Polynésie française organise une nouvelle édition de son opération solidaire “Les Sapins du Cœur”, du 1er au 31 décembre 2026, au Hilton Tahiti.





À l’occasion des Sapins du Cœur, les entreprises et associations du Fenua sont invitées à se mobiliser cette année autour du thème “Moana, les trésors de l’océan”. Le principe : chaque entreprise participante décore un sapin de Noël en laissant libre cours à sa créativité, tout en mettant à l’honneur les richesses naturelles et culturelles de la Polynésie.



Du 1er au 31 décembre, au Hilton Tahiti, le public pourra découvrir les différentes créations et soutenir son sapin préféré en effectuant un don grâce au QR code associé à chaque sapin.



Au-delà du concours, cette opération est avant tout une invitation à la solidarité et à la mobilisation des entreprises et du grand public en faveur des enfants accompagnés par l’association SOS Villages d’Enfants de Polynésie française.



Les fonds récoltés dans le cadre des Sapins du Cœur 2026 contribueront au financement du projet éducatif “Enfance et Patrimoine” du Village d’Enfants SOS de Papara.



Ce projet, mené en partenariat avec Vik’Ura Tahiti, vise à permettre aux jeunes de découvrir les richesses naturelles et culturelles de leur territoire, tout en les sensibilisant à la préservation de l’environnement. Dans ce cadre, dix jeunes partiront à Ua Huka, dans l’archipel des Marquises, du 9 au 19 août 2027, pour découvrir notamment le Pihiti, ou Lori des Marquises (Vini ultramarina), un oiseau endémique emblématique de l’archipel.



Au programme : rencontres avec des acteurs locaux engagés dans la préservation du Pihiti, sorties d’observation de l’avifaune, découverte des paysages et des écosystèmes de Ua Huka, ateliers pédagogiques autour de la biodiversité marquisienne, visites de sites culturels et patrimoniaux et échanges avec les habitants sur l’histoire, les traditions et les modes de vie marquisiens.



Les jeunes pourront ainsi mieux comprendre les caractéristiques de cette espèce, les menaces qui pèsent sur la biodiversité insulaire et les actions mises en œuvre pour la préserver. Au-delà des apprentissages, ce séjour représente une expérience humaine et collective forte, favorisant la cohésion, l’autonomie, la curiosité, l’ouverture d’esprit et la confiance en soi.



En soutenant les Sapins du Cœur, chacun contribue à offrir aux jeunes l’opportunité de découvrir leur patrimoine, de mieux comprendre leur environnement et de devenir acteurs de sa préservation



Créée en 1994, l’association SOS Villages d’Enfants de Polynésie française œuvre pour la protection et l’accompagnement des enfants qui ne peuvent pas grandir auprès de leurs parents. Elle accueille, au sein du Village d’Enfants SOS de Papara, ouvert en 1996, des enfants confiés par la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative.



Le Village fonctionne comme une petite communauté éducative, où les enfants grandissent au sein d’une maisonnée, avec leurs frères et sœurs lorsque cela est possible, et bénéficient d’un accompagnement quotidien assuré par une éducatrice familiale et une aide familiale. L’objectif est de leur offrir un cadre de vie stable, chaleureux et sécurisant.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 4 Novembre 2026 à 19:11 | Lu 151 fois



