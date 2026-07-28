

​Léger recul d’activité dans l’hôtellerie au premier semestre

Tahiti, le 13 août 2026 – Le secteur de l’hôtellerie enregistre un recul d’activité au premier semestre 2026. En juin, le nombre de chambres vendues diminue de 4 % sur un an, malgré un taux de remplissage et des revenus moyens en hausse. Des résultats contrastés selon les archipels et les clientèles, relève l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF).



L’hôtellerie polynésienne affiche des résultats en demi-teinte en juin 2026. Selon la dernière Enquête de fréquentation hôtelière (EFH) publiée par l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF), les ventes dans les hôtels internationaux reculent de 4 % sur un an. Le mouvement concerne l’ensemble des archipels et les principales clientèles.



En juin, 76 358 chambres étaient proposées à la location, soit 5,6 % de moins qu’un an plus tôt. Au total, 54 481 chambres ont été louées, contre 56 961 en juin 2025, soit une baisse de 4 %.





Dans le détail, la zone nord-américaine, premier marché émetteur avec 41 % des chambres louées, est en recul de 5 %. La clientèle originaire de l’Hexagone, qui pèse pour 25 % de la clientèle hotellière, diminue de 6 %. La clientèle locale connaît, elle, une baisse plus marquée de 18 %.





Paradoxe : les indicateurs de gestion progressent sur le seul mois de juin. Le coefficient moyen de remplissage atteint 71,3 %, soit 1,2 point de plus qu’en juin 2025.



Moins de chambres disponibles



Cette amélioration des indicateurs s’explique par le recul de l’offre. Avec moins de chambres proposées à la location, les établissements parviennent à afficher un meilleur taux de remplissage malgré une baisse du nombre de chambres effectivement vendues.

Sur les six premiers mois de l’année, la tendance est moins favorable. Le coefficient moyen de remplissage s’établit à 62,1 %, en baisse de 2,3 points par rapport au premier semestre 2025.



Les chiffres varient selon les archipels. Les Îles du Vent concentrent 56 % des chambres louées en juin, devant Bora Bora et les autres îles Sous-le-Vent. Bora Bora représente à elle seule 34 % des chambres louées dans les Îles Sous-le-Vent.



Du côté des catégories d’hôtels, le haut de gamme reste dominant. Les établissements classés Luxe, correspondant aux hôtels 4 et 5 étoiles, représentent 64 % des chambres louées. Le Grand Tourisme, qui regroupe les hôtels 3 étoiles, pèse 29 %, tandis que la catégorie Tourisme, correspondant aux hôtels 2 étoiles, représente 7 %.



Les établissements transmettent notamment leurs données sur leur ouverture, l’origine géographique de leurs clients, le nombre de chambres proposées et vendues ainsi que les recettes liées à l’hébergement.



En juin, malgré une fréquentation en recul en volume, les hôtels ont donc réussi à maintenir, voire améliorer, plusieurs de leurs indicateurs économiques. Mais avec un premier semestre marqué par un taux de remplissage en baisse, les chiffres de l’ISPF montrent un début d’année plus contrasté pour l’hôtellerie internationale en Polynésie française.

Rédigé par Avec communiqué le Jeudi 13 Août 2026 à 13:37 | Lu 328 fois



