

​Le pianiste d'un navire de croisière secouru après 9 heures à dériver dans l'océan Pacifique

Los Angeles, États-Unis, le 9 novembre 2026. Un pianiste travaillant sur un paquebot de croisière a été secouru par deux pêcheurs après avoir passé neuf heures à dériver dans l'océan Pacifique à une trentaine de kilomètres des côtes californiennes, ont rapporté des médias américains.





On ignore les circonstances dans lesquelles cet homme de 37 ans est passé par-dessus bord de l'"Ovation of the Seas", un navire de la société Royal Caribbean qui faisait route vers le Mexique, a souligné CBS News.



Le miraculé, dont l'identité n'est pas connue, a été hospitalisé et ses jours ne sont pas en danger, selon les garde-côtes américains.



Les faits remontent à vendredi. Les deux sauveteurs improvisés, Grant Garrett et Sean Norton, rentraient de pêcher le marlin près de l'île de Santa Catalina, qui fait partie du comté de Los Angeles, quand ils ont aperçu la victime en pleine mer.



"Je me suis dit, c'est un homme. Arrêtons le bateau", a relaté à CBS le premier. "Grant et moi l'avons chacun agrippé par un bras pour le tirer. Il était en état de choc absolu", a complété le second.



"La seule chose qu'il m'a dite, c'est : +Merci. Je croyais que j'allais mourir+", a ajouté Sean Norton. Selon lui, le pianiste a pu survivre si longtemps grâce à la température de l'eau exceptionnellement clémente due à l'actuel phénomène océanographique et climatique El Niño.



"Une autre année, il y passait", a-t-il jugé.

Rédigé par AFP le Lundi 9 Novembre 2026 à 08:50 | Lu 658 fois





