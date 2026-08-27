

​Le patrimoine dans tous ses états

Tahiti, le 20 septembre 2026 – Le musée de Tahiti et des îles a ouvert ses portes en grand, ce week-end, à l’occasion des Journées du patrimoine. Expositions, projections, ateliers artistiques ou encore visite des jardins, les possibilités d’exploration étaient multiples et volontairement accessibles à tous.





Découverte de la résidence du haut-commissariat, visite de la bibliothèque universitaire, exploration d’une forêt éducative à Mataiea, il y en avait pour tous les goûts lors des Journées du patrimoine, ce week-end. Un rendez-vous incontournable pour le musée de Tahiti et des îles, qui a accueilli gratuitement le public autour d’un programme fourni, samedi et dimanche. Une multitude d’ateliers étaient proposés : aquarelle, peinture, sculpture, gravure, artisanat, photographie, initiation à l’archéologie, petits et grands ont profité des conseils d’intervenants spécialisés et passionnés. Le patrimoine naturel était également à l’honneur à travers la visite guidée des jardins du musée, animée par le botaniste Jean-François Butaud.





“On reste un lieu inconnu pour une partie des gens”

La plupart des sujets abordés étaient en lien avec les deux thèmes de cette édition : le patrimoine de la photographie et le patrimoine en péril. “C’est notamment le cas à travers la programmation des projections à l’auditorium avec des documentaires du Fifo hors-les-murs et des archives audiovisuelles issues de la plateforme Tahiti VOD”, explique la directrice du Te Fare Iamanaha, Hinanui Cauchois. Heureux hasard du calendrier : l’exposition temporaire Mémoire des lieux, mémoire des objets s’inscrit dans cette double thématique. “On a eu l’opportunité de faire une exposition semi-immersive : c’est une première pour le musée. Elle retrace l’histoire de l’institution depuis sa création en 1917 à Papeete et ses différentes évolutions”, poursuit la spécialiste en archéologie polynésienne.



L’objectif est aussi d’attirer de nouveaux visiteurs : “À l’origine, les Journées européennes du patrimoine visent à faire découvrir aux gens des lieux insolites, qui ne sont pas ouverts au public habituellement. Ce n’est pas notre cas, mais on reste un lieu inconnu pour une partie des gens : c’est pour ça qu’on joue le jeu, pour permettre à certaines personnes de franchir nos portes. Il y a plein de choses magnifiques à découvrir !”



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 20 Septembre 2026 à 18:24 | Lu 244 fois



