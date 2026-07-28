

​Le gouvernement collecte vos idées

Tahiti le 12 août 2026. Le gouvernement invite les Polynésiens a lui confier leurs idées pour développer le pays.





Dans une vidéo publiée ce mercredi sur les réseaux sociaux, le président du Pays, Moetai Brotherson, invite les Polynésiens à se rendre sur le nouveau site internet du gouvernement pour y déposer leurs idées. « Dans ce site, nous avons voulu inclure un nouvel outil de participation citoyenne. Cet outil s’appelle Mana’o (pensée, idée, réflexion, ndr.) », poursuit le président du Pays, à ne pas confondre avec une boisson déconseillée aux mineurs et à boire avec modération. « Il vous permet de soumettre vos idées au gouvernement. Peut-être que la prochaine excellente idée de texte, de dispositif, sera la vôtre



Idéal pour collecter les demandes des électeurs qui, si elles ne sont pas réalisables immédiatement, serviront de très bonne base de constitution de programmes à un mois et demi des sénatoriales, à huit mois des législatives et à deux ans des prochaines territoriales.



L’occasion aussi de présenter le nouveau site internet du gouvernement « mis en ligne depuis quelques jours ». Plus dynamique, plus graphique aussi, il recense l’activité du Pays, les communiqués et les conseil des ministres. Le site en consultable en français, en reo et en anglais.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 12 Août 2026 à 18:32 | Lu 669 fois



