

​Le Tavini appelle au sit-in dimanche

Tahiti le 7 octobre 2026. Ce dimanche 11 octobre, le Tavini appelle ses militants à opérer un sit-in toute l’après-midi à la Stèle Pouvanaa a Oopa.





Le programme est détaillé, mais pas les raisons politiques de ce sit-in, avec une mise en place des 13h, des festivités à 15h avec prière, dépôt de gerbes, concours de chants, discours, puis dispersion.



Le Tavini demande "à tous les présidents (es) de Tomite Oire ou référents de Tomite de mobiliser l'ensemble de leurs membres, familles et amis (es), afin d'assurer la participation du plus grand nombre à ce rassemblement et d'apporter une gerbe par Tomite Oire."



Le 11 octobre n’est pas un jour anodin pour Oscar Temaru puisqu’il coïncide avec la date de l’arrestation en 1958 de Pouvana’a a Oopa. C’est certainement, à cette occasion que le leader indépendantiste lancera sa pétition pour l’indépendance immédiate des « Etats fédérés de Ma’ohi nui ». Une pétition qui avait fuité dans Tahiti Infos en août dernier et qui avait d’ailleurs embarrassé un grand nombre d’élus de parti bleu ciel.



Ces derniers pourraient de plus être absents de ce rendez-vous, puisqu’ils sont toujours à New York où ils ont pris la parole pour demander l’envoi d’une mission du C24, avec les autonomistes, pour ouvrir enfin le dialogue avec l’Etat sur l’autodétermination.



C’est cette mission à laquelle Oscar Temaru s’est opposé il y a deux semaines à l’assemblée de la Polynésie française après un vote quasi unanime d’une résolution la réclamant, alors que leader indépendantiste il y a quatre ans était le premier à la demander. C’était, hasard du calendrier, un 11 octobre 2022. "Depuis 2013, nous sommes demandeurs d’une 'Visiting mission' de la part de l'ONU, mais nous n’avons pas eu de réponses. Nous regrettons cette politique de la chaise vide que pratique l’Etat français. Aussi bien les autonomistes que les indépendantistes demandent à ce que cette mission soit réalisée. Mais je pense que c’est trop risqué pour la France d’accepter", déclarait-il dans Tahiti Infos.



A croire que lui aussi trouve désormais cette démarche "trop risquée", ou trop lente.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 7 Octobre 2026 à 17:01 | Lu 400 fois



