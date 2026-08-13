

​Le Royal Papeete se dévoile

Tahiti le 9 septembre 2026. Le nouveau shopping center Royal Papeete dévoile cette semaine les premières images de ce à quoi devrait ressembler ce bâtiment qui va pousser en face du quai des ferries.





Avec 30 boutiques, 70 bureaux et locaux professionnels, un musée, une galerie d’art et un concept store, le bâtiment du Royal Papeete Center abritera aussi plus de 200 places de stationnement et un accès direct à la gare maritime par une passerelle. Un réel coup de neuf pour un quartier longtemps oublié dans le développement urbain de la capitale.



Le Royal Papeete Center rassemblera commerces, restaurants, bureaux, locaux professionnels et culture dans un même ensemble. Le promoteur Imagine Promotion décrit ce nouveau bâtiment comme “une adresse unique, conçue pour celles et ceux qui font battre le cœur de Papeete”. Une opération réalisée avec le soutien du Pays par l’intermédiaire de Grands Projets de Polynésie. Le programme réunit tout ce qui manquait au centre-ville, désormais réuni en une seule adresse.



L’ensemble se compose de plusieurs bâtiments. Le Royal Papeete Center, en front de mer, réunit la galerie commerciale, la restauration, le pôle culturel et les bureaux. Le Royal Papeete la Suite, immeuble témoin de l’histoire de Papeete entièrement réhabilité, le prolonge et lui est directement connecté par une passerelle intérieure. Une seconde passerelle donne un accès direct à la gare maritime.



Afin de fluidifier la circulation et le stationnement, le Royal Papeete Center a été conçu pour capter les flux et la fréquentation de toute la capitale. Il a pour vocation d’occuper le point de convergence de toute l’activité de l’île, à la jonction des flux de la côte est, de la côte ouest et de Moorea. Le quartier doit s’affirmer demain comme le nouveau pôle de vie et de loisirs de Tahiti avec des hôtels, des logements, des espaces culturels et festifs qui feront partie d’un front de mer qui est amené à devenir un point de rendez-vous économique, mais aussi celui des sorties et de la vie nocturne de la capitale.

Art, emploi et attractivité

Un musée d’art polynésien, comme une signature culturelle forte et un véritable aimant à fréquentation, prendra place au cœur du bâtiment. Dédié aux richesses artistiques du Triangle polynésien et prolongé par une galerie d’art et un concept store, cet espace attirera habitants, visiteurs et croisiéristes au plus près des commerces et des restaurants du parcours.

Au-delà de l’offre commerciale, le Royal Papeete Center accompagnera le développement économique de la capitale. Le chantier générera une activité significative pour le secteur du bâtiment et ses filières associées, tandis que l’exploitation du centre contribuera durablement à l’emploi, au commerce de centre-ville et à l’attractivité touristique de la capitale.

Le démarrage des travaux est prévu au deuxième semestre 2027, pour une livraison attendue fin 2029 ou début 2030. Un musée d’art polynésien, comme une signature culturelle forte et un véritable aimant à fréquentation, prendra place au cœur du bâtiment. Dédié aux richesses artistiques du Triangle polynésien et prolongé par une galerie d’art et un concept store, cet espace attirera habitants, visiteurs et croisiéristes au plus près des commerces et des restaurants du parcours.Au-delà de l’offre commerciale, le Royal Papeete Center accompagnera le développement économique de la capitale. Le chantier générera une activité significative pour le secteur du bâtiment et ses filières associées, tandis que l’exploitation du centre contribuera durablement à l’emploi, au commerce de centre-ville et à l’attractivité touristique de la capitale.Le démarrage des travaux est prévu au deuxième semestre 2027, pour une livraison attendue fin 2029 ou début 2030.

Le Royal Papeete la Suite, un pôle d’entreprises

Jouxtant le Royal Papeete, le Royal Papeete la Suite, bâtiment entièrement réhabilité et modernisé, sera relié au projet par une passerelle intérieure. Il accueillera 50 bureaux, une supérette et une boutique en rez-de-chaussée, une salle de sport et une cafétéria. Ces deux structures seront réservées aux occupants du bâtiment, ainsi que 28 places de parking en sous-sol. Jouxtant le Royal Papeete, le Royal Papeete la Suite, bâtiment entièrement réhabilité et modernisé, sera relié au projet par une passerelle intérieure. Il accueillera 50 bureaux, une supérette et une boutique en rez-de-chaussée, une salle de sport et une cafétéria. Ces deux structures seront réservées aux occupants du bâtiment, ainsi que 28 places de parking en sous-sol.





Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 9 Septembre 2026 à 19:13 | Lu 1271 fois



