

​Le Pays surfe sur les financements européens

Tahiti, le 11 novembre 2026 - La Chambre territoriale des comptes rendra prochainement public son rapport d'observations définitives consacré à l'examen de la gestion de la collectivité de la Polynésie française au titre de ses relations avec l'Union européenne pour les exercices 2021 et suivants. Il sera étudié ce jeudi à l’assemblée de la Polynésie française.





Si le rapport de la Chambre territoriale des comptes (CTC) met en lumière une mobilisation croissante des financements européens et une structuration progressive des services du Pays, il pointe également des marges de progression notables en matière de mise en œuvre des moyens potentiels et leur suivi.



Depuis l'entrée en vigueur de ses financements, le Fonds européen de développement (FED) a été remplacé par un instrument spécifique directement inscrit au budget général de l'Union. Ce changement de cadre a incité la Polynésie française à s’adapter autour de la Délégation aux affaires internationales, européennes et du Pacifique (DAIEP) et de son Bureau des affaires européennes (BAE).



Cependant, malgré le renforcement des effectifs du BAE – marqué notamment par le recrutement d'un conseiller aux affaires européennes en 2026 – la Chambre territoriale des comptes souligne dans son rapport à venir que la fonction demeure fragile en raison de la vacance partielle de certains postes et de l'indisponibilité prolongée d'agents. Sur le plan de la représentation extérieure, la création récente d'une unité déconcentrée de la DAIEP à Paris permet désormais de clarifier la distinction entre la présence institutionnelle en métropole et la coordination technique exercée depuis Papeete.



Aujourd’hui, l'enveloppe touchée par le Pays est estimée à 3,7 milliards de francs pour la période 2021-2027, lors de laquelle elle a été entièrement consacrée à la politique sectorielle de l'eau et de l'assainissement sous forme d'un appui budgétaire sectoriel adossé au plan “Cap 2030”.



Si le dynamisme polynésien est particulièrement avéré sur des programmes comme Erasmus+, LIFE (notamment à travers la protection de la biodiversité avec des acteurs comme la SOP-Manu) ou Horizon Europe, la Chambre appelle cependant le Pays à optimiser l'efficacité de la collaboration avec l’Europe afin de mieux soutenir les porteurs de projets locaux.

Les recommandations Mettre en œuvre, avant le 31 décembre 2027, un plan de renforcement de l’expertise technique du bureau des affaires européennes (BAE), en priorisant l'ingénierie de projets, l’analyse juridique des dispositifs de financement et le suivi des programmes et dispositifs européens ouverts.

Mettre en place, avant le 31 décembre 2027, un dispositif d’appui de premier niveau aux porteurs de projets locaux sur les programmes et dispositifs européens ouverts.

Produire, à compter de 2027, un bilan annuel consolidé des financements européens effectivement mobilisés en Polynésie française, portant sur l’année précédente.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 11 Novembre 2026 à 17:06 | Lu 269 fois



