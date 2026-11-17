

​Le Jour du Seigneur depuis Tahiti le 28 novembre

Tahiti le 17 novembre 2026. Sept ans après sa dernière venue au fenua, la plus ancienne émission du paysage audiovisuel français signe son grand retour en Polynésie.





Le samedi 28 novembre, de 22h30 à minuit en heure locale (dimanche 29 novembre en métropole), les équipes de France 2 proposeront un programme 100 % tahitien à l'occasion du premier dimanche de l’Avent.



Suivie chaque semaine par près de 1,5 million de téléspectateurs et d'internautes, l'émission religieuse poursuit son tour des territoires ultramarins après des escales récentes à La Réunion, à Mayotte ou encore aux Antilles. Pour cette édition polynésienne, la production a choisi de délaisser l'imagerie habituelle des lagons turquoise pour s'intéresser à une réalité sociale beaucoup plus sombre : la grande précarité. À Papeete, plus de 700 personnes survivent aujourd'hui dans la rue.

​L’Église au chevet des plus fragiles Dès 22h30, le journaliste David Milliat ouvrira le magazine en compagnie du père Christophe Barlier. Installé sur l'île depuis trente-trois ans, le curé de la cathédrale de Papeete témoignera de son engagement quotidien auprès des sans-abri. Face à l'urgence sociale, l'homme d'Église a fait le choix d'ouvrir les portes de son édifice pour offrir aux plus démunis un espace où se nourrir, se laver et retrouver un peu de dignité. De cet élan de solidarité est né le centre Te Vai Ete, une structure d'accueil devenue indispensable pour accompagner les personnes fragilisées vers la réinsertion. Un reportage qui promet de bousculer les apparences derrière la carte postale paradisiaque.

​Messe à Papara et note musicale À 23h00, place à la célébration eucharistique depuis la paroisse Saint-Michel de Papara. À 15 000 kilomètres de l'Hexagone, c'est l’archevêque de Papeete, Jean-Pierre Cottanceau, qui présidera et prononcera l'homélie de cette messe d'entrée dans l'Avent. Il avait déjà officié lors du précédent passage de l'émission en octobre 2019, à Punaauia, pour le cinquantenaire des Katekita.



Enfin, à 23h55, la séquence Parole Inattendue viendra clore cette soirée spéciale sur une note artistique. La parole sera donnée à Carine Bonnefoy. Pianiste, compositrice et l'une des rares femmes à diriger de grands ensembles de jazz, l'artiste polynésienne évoquera son parcours et l'empreinte de ses racines insulaires sur sa musique, illustrée notamment par son album Today is Tomorrow où le jazz dialogue avec les percussions traditionnelles.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 17 Novembre 2026 à 11:44 | Lu 298 fois



