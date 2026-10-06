

​Le CJA de Papeari passe à table

Tahiti, le 8 octobre 2026 – Chaud devant ! Ce jeudi midi, le restaurant d’application du CJA Farepua de Papeari a cuisiné pour servir une dizaine de convives. L’occasion pour les élèves de mettre leurs compétences à l’épreuve, l’objectif étant de renouveler l’expérience à chaque période scolaire.





Construit au début des années 1980, le Centre de jeunes adolescents (CJA) Farepua de Papeari a été refait à neuf en 2014. Son nom fait référence au marae du grand chef Tetuna’e, considéré comme le premier législateur local. En ce début d’année scolaire, l’établissement accueille une quinzaine de jeunes collégiens en difficulté scolaire, voire comportementale, âgés de 12 à 14 ans en moyenne. L’enseignement général est complété par l’agriculture, la menuiserie, la métallerie et la cuisine. Ce dernier atelier était plus particulièrement à l’honneur, ce jeudi midi, à l’occasion de l’ouverture du restaurant d’application.



“Nous avons commencé avec deux services l’an dernier pour nous faire la main, et cette année, nous avons pour projet d’en faire au moins un par période”, explique le directeur de l’établissement, Daphnis Poroi, qui mise sur les atouts de cette approche concrète. “L’objectif, c’est la formation de nos jeunes. Il y a des recettes et des gestes techniques à connaître, mais aussi l’hygiène et la sécurité. En restauration, l’attitude et le comportement sont aussi à travailler. Et il y a le langage oral, de l’accueil au service. À l’issue, ils devront retranscrire par écrit leur ressenti et les points à améliorer. Tout ça nous permet d’évaluer le jeune dans sa pratique.” Chaque repas est facturé 3 000 francs, boissons comprises, permettant de couvrir les dépenses et de valoriser le travail des élèves, tout en les formant à la vente.



Progresser “en conditions réelles”

Une dizaine de convives étaient attendus, dont des élus et des acteurs économiques de Papeari. Au menu : crudités, veau marengo et flan mautini. Pour relever ce défi, les élèves ont pu compter sur leur monitrice, Marguerite Mateau, passée par les cuisines de la présidence dans les années 1990, à Pape’ete : “J’ai choisi ces plats en fonction des produits de saison et aussi par rapport à mes élèves, qui sont pour la plupart en première année. Ils ont participé à toutes les étapes et ils s’en sont bien sortis ! Ils y mettent beaucoup de cœur. Ce restaurant d’application, c’est l’occasion pour eux de montrer ce qu’ils ont appris et de se retrouver en conditions réelles. Pour nous, enseignants, le plus important, c’est de les voir progresser, prendre confiance en eux et être fiers de leur travail. C’est une belle expérience qui les prépare à leur avenir professionnel”.



Teretia, maman d’élève et serveuse de métier, a été mise à contribution pour superviser la mise en place et le service en salle. “C’est avec grand plaisir que j’accepte ce genre d’invitation pour nos enfants. J’ai hâte de les voir à l’œuvre !”, confiait-elle avant le fameux coup de feu. Quant aux tables, elles ont été réalisées par l’atelier de menuiserie. Plus globalement, c’est l’ensemble de l’équipe pédagogique qui s’est mobilisée autour de ce projet d’établissement “pour insuffler un esprit de coopération”. L’objectif est désormais de tenir sur la durée, mais aussi d’intégrer des fruits et légumes produits sur place.





​Plus d’infos Informations et réservations sur la page Facebook : Farepua - Teva i Uta

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 8 Octobre 2026 à 15:54 | Lu 245 fois



