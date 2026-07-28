

​La route du Belvédère de Taravao élargie

Tahiti, le 18 août 2026 – Bonne nouvelle pour les usagers de la route du Belvédère de Taravao : menés par les agents de la DEQ, les travaux de sécurisation des accotements sont lancés sur 1,2 km pour un montant de près de 14 millions de francs.





C’était un chantier attendu depuis la fermeture accidentelle de la dorsale de Afaahiti : le ministère des Grands Travaux annonce le démarrage des travaux de sécurisation des bords de la route du Belvédère de Taravao.



“Fréquentée par de nombreux visiteurs, cette route d’un gabarit réduit oblige parfois les automobilistes à se déporter légèrement sur les accotements lors de croisement de véhicules. En période de fortes pluies, ces accotements deviennent difficilement praticables en raison des trous et de l’accumulation de boue, susceptibles d’entraîner l’enlisement des véhicules”, précise le communiqué.



D’un montant de près de 14 millions de francs, les travaux sont assurés par des agents de la Direction de l’Équipement (DEQ) sur un linéaire de 1,2 km du PK 4,8 au PK 6.



Rédigé par D'après communiqué le Mardi 18 Août 2026 à 16:45 | Lu 369 fois



