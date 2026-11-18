

​La lente submersion des services postaux

Tahiti le 18 novembre 2026. Après 1,4 milliard en 2024 et 1,8 milliard en 2025, le Pays doit verser une subvention de fonctionnement à l’OPT pour maintenir sa filiale postale à flot de 1,8 milliard cette année. Une subvention actée au Journal officiel ce mardi.





Le conseil des ministres a validé le 10 novembre dernier l’octroi d’une subvention de fonctionnement d'un montant de 1,8 milliard de francs en faveur de l'Office des postes et télécommunications (OPT) pour l'exercice des missions de service public et d'intérêt général au titre du maillage territorial de son réseau de bureaux de poste pour l'exercice 2026.

Cette procédure, la troisième après 2024 (1,4 milliard) et 2025 (1,8 milliard) consiste à une attribution directe de subvention de fonctionnement de la part du Pays en faveur de l'OPT, destinée à être intégralement reversée à sa filiale postale Fare Rata.

Ces versements du Pays sont liés au déficit structurel du réseau postal (Fare Rata) qui par le passé était compensé en interne au sein du groupe OPT, principalement grâce aux dividendes versés par la filiale télécoms Onati.

Depuis 2024, dans le cadre de la convention d'objectifs et de performance (COP) 2024-2028, le Pays a pris le relais via une subvention budgétaire annuelle directe. Fare Rata étant désormais chaque année dans le rouge, l’OPT ne parvient plus à compenser avec ses autres filiales. Il est déjà loin le temps où l’OPT versait 3 milliards de francs de dividendes, incluant une avance anticipée sur ses résultats avant la clôture définitive des comptes (2013) et 2,5 milliards de francs en versement anticipé au titre de l'exercice 2016.

Cette subvention extraordinaire, qui ne l’est donc plus tant que cela, permet à Fare Rata de préserver le réseau physique de ses 83 bureaux de postes et agences postales répartis sur les cinq archipels et garantir la continuité et la régularité de l'acheminement du courrier et des colis sur l'ensemble du territoire.

Bertrand Prévost

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 18 Novembre 2026 à 10:44 | Lu 772 fois



