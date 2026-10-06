

​La dépression tropicale WATI sous surveillance

Tahiti, le 16 octobre 2026 – Ce vendredi après-midi, le haut-commissariat a annoncé par voie de communiqué que les services de l’État étaient placés en “veille active”. En cause : la dépression tropicale modérée WATI, qui poursuit sa trajectoire vers la Polynésie française avec “des conditions favorables à son intensification”. Bien qu’elle devrait diminuer en intensité à partir de dimanche à l’approche de l’archipel des Australes, des vents forts et des précipitations importantes sont attendus à Rimatara et Rurutu.





“La dépression tropicale modérée WATI, actuellement située aux îles Cook, poursuit sa trajectoire vers la Polynésie française et fait l’objet d’un suivi attentif par l’ensemble des services. Les conditions actuelles sont favorables à son intensification. Ainsi, elle devrait évoluer vers le stade de dépression tropicale forte au cours des prochaines 24 heures”, informe le haut-commissariat dans un communiqué de presse, ce vendredi après-midi, annonçant que les services de l’Etat étaient placés en “veille active”.



À partir de dimanche, le phénomène pourrait diminuer en intensité à l’approche de l’archipel des Australes et être requalifié de dépression tropicale modérée. La trajectoire prévisionnelle du phénomène devrait conduire la tempête WATI à aborder la partie ouest de l’archipel des Australes (Rimatara et Rurutu) à compter de dimanche soir. Des vents forts et des précipitations importantes sont attendus.



Selon les prévisions, ce phénomène ne devrait pas toucher l’archipel de la Société, ni les autres parties du territoire.



Le haut-commissaire Alexandre Rochatte “demande à la population des îles concernées de rester attentive, de se préparer afin d’assurer la sécurité de tous, et de respecter les consignes émises par les autorités”.



Consignes de sécurité Limiter les déplacements au strict nécessaire.

Respecter les interdictions de circulation si des déviations sont mises en place.

Être vigilant :

S’assurer du bon état des véhicules (feux, essuie-glace, pneus) ;

Allumer les feux de croisement pour être mieux vu ;

Respecter les limitations de vitesse ;

Se méfier de l’aquaplaning et des routes qui risquent d’être submergées. Ne s’engager en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.

Dans les zones habituellement inondables, mettre en sécurité les biens susceptibles d’être endommagés et surveiller la montée des eaux.

Écouter les bulletins météorologiques.

Pour protéger l’intégrité des personnes et leur environnement proche : Prendre toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde des biens face à la montée des eaux, même dans des zones rarement touchées par les inondations ;

S’efforcer de boucher toutes les ouvertures basses du domicile (portes, soupiraux, etc.) ;

Surélever tout ce qui peut être touché par l’eau ;

Placer les objets ou documents précieux dans les étages ;

Mettre les animaux d’élevage à l’abri, sur les hauteurs ;

Couper l’électricité et le gaz. Se tenir informé par la radio ou en consultant le site internet de Météo-France. Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous, et en particulier des usagers de la route :

Rédigé par D'après communiqué le Vendredi 16 Octobre 2026 à 15:02 | Lu 864 fois



