

​La Confédération paysanne appelle les agriculteurs à rejoindre les lycéens

Paris, France, le 5 octobre 2026. La Confédération paysanne, troisième syndicat agricole, classé à gauche, a appelé les agriculteurs à faire "converger" les "colères" et rejoindre la mobilisation des lycéens mardi avec leurs tracteurs, à l'image d'autres syndicats, comme la CGT, qui soutiennent le mouvement.





"La Confédération paysanne appelle à rejoindre les blocages des lycéen.nes en tracteur ce mardi 6 octobre ! Les revendications de la jeunesse qui se mobilise sont justes et légitimes", a indiqué dès dimanche le syndicat sur ses réseaux sociaux.



Au moins dix sections départementales ont répondu à l'appel, a précisé lundi le syndicat à l'AFP.



La Confédération paysanne dénonce une "dégradation" et un "démantèlement du service public" en listant l'éducation nationale, la santé, les transports, surtout dans les territoires ruraux, mais aussi "l'abandon" des agriculteurs après un été catastrophique qui les ont plongés dans "l'une des plus graves crises économiques" de l'histoire récente.



"Nous ne pouvons plus accepter non plus la répression violente des mouvements sociaux par des forces de l’ordre en roue libre, prêtes à tout pour tuer dans l’œuf la contestation", poursuit le syndicat.



A l'automne 2025, la Confédération paysanne avait été, avec la Coordination rurale (deuxième syndicat agricole), le fer de lance de la contestation contre la gestion gouvernementale de la dermatose bovine.



Le mouvement avait mené à des blocages d'axes routiers ou ferroviaires dans le Sud-Ouest ainsi qu'à des manifestations.



La Confédération paysanne apporte régulièrement son soutien à des mouvements de contestation ou à des causes portées par d'autres organisations de gauche.



Le syndicat sera présent en Auvergne pour le Sommet de l'élevage où la ministre de l'Agriculture Annie Genevard a été contrainte de reporter sa visite prévue mardi, en raison du mouvement des lycéens.

Rédigé par AFP le Lundi 5 Octobre 2026 à 09:41 | Lu 120 fois





