

​La Californie déclare l'état d'urgence face à l'arrivée d'El Nino

Los Angeles, États-Unis, 21 septembre 2026. Le gouverneur de Californie a déclaré lundi l'état d'urgence face à l'arrivée du phénomène climatique El Nino sur la côte ouest américaine, qui s'annonce dévastateur.





Selon les prévisions, la région pourrait être touchée par des tempêtes violentes et destructrices, avec un risque de fortes marées susceptibles de provoquer des inondations.



"Cette mesure vise à apporter aux collectivités le soutien dont elles ont besoin, à donner aux autorités les moyens d'accomplir leur mission et à rassurer les familles en leur montrant que leur Etat est prêt", a déclaré le gouverneur de Californie, Gavin Newsom.



Cette intervention procédurale a par exemple pour but de prévoir du matériel de lutte contre les inondations, comme des sacs de sable et des pompes.



Cela permet également à la Garde nationale de Californie de se préparer à monter des opérations de recherche, de sauvetage, d'ingénierie et de logistique, ont fait savoir les autorités.



Synonyme de sécheresses, d'inondations et de températures record dans le monde, le phénomène El Nino est une variation naturelle du climat qui revient tous les deux à sept ans.



Il a continué de se renforcer en août et a désormais 75% de chances de devenir le plus puissant jamais enregistré, selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).



Dans le passé, El Nino a provoqué ou intensifié des sécheresses et des risques d'incendie dans certaines régions de l'Amazonie, d'Amérique centrale, d'Indonésie et d'Australie, des perturbations de la mousson en Inde ou des pluies diluviennes dans l'est de l'Afrique.



Ce phénomène vient s'ajouter aux conséquences du changement climatique causé par les activités humaines, dopant notamment les événements météo extrêmes.



L'année qui suit El Nino, la chaleur emmagasinée dans l'océan se libère dans l'atmosphère, contribuant généralement à augmenter les températures mondiales.



De nombreux climatologues prédisent donc que l'année 2027 sera la plus chaude jamais enregistrée.

le Lundi 21 Septembre 2026 à 10:57 | Lu 268 fois





