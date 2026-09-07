

​Jessica Mou, Miss Dragon Tahiti 2026

Tahiti, le 27 septembre 2026 - Célébration incontournable de l’élégance, du charme et de la diversité culturelle en Polynésie française, l'élection de Miss Dragon Tahiti 2026 a tenu toutes ses promesses, samedi soir. Au terme d’une édition riche en émotions et en spectacles, organisée dans les jardins richement décorés de la mairie de Papeete, c'est Jessica Mou qui a été couronnée reine de la soirée.





Dès l'ouverture des portes, l'effervescence était à son comble. Les traditionnelles lanternes rouges et les somptueux décors floraux ont transformé l'Hôtel de Ville de Papeete en un écrin féerique, accueillant un public venu en nombre pour soutenir ses favorites.



Cette année, l'événement a mis un accent tout particulier sur la transmission des valeurs et la fierté d'appartenir à la communauté chinoise de Tahiti.



Les candidates en lice ont subjugué l'assistance à travers plusieurs tableaux chorégraphiques minutieusement répétés. Entre des ballets inspirés des légendes ancestrales, des démonstrations de prestance et des défilés en tenues de soirée, chaque prétendante a su dévoiler une facette de sa personnalité, combinant grâce, éloquence et ancrage culturel profond.



Après des délibérations particulièrement serrées, menées par un jury séduit par la qualité des prestations, le verdict est tombé : Jessica Mou a su faire l'unanimité. Émue aux larmes au moment de recevoir sa couronne, la nouvelle ambassadrice incarne à la perfection la maturité, l'assurance et la modernité. Praticienne en énergétique chinoise au quotidien, elle a su insuffler tout au long de l'aventure une énergie positive et un message fort d'ouverture sur le monde. Elle succède ainsi avec brio à la précédente détentrice du titre, Haurani Chan.



Le suspense s'est prolongé avec l'annonce tant attendue des dauphines, venant saluer le parcours remarquable de l'ensemble du groupe. La première dauphine : Laurence Wan, dont le charisme, l'élégance naturelle et l'aisance scénique ont grandement marqué les esprits et conquis le public. La deuxième dauphine de Miss Dragon 2026 est Hani Lou, qui s'est distinguée par sa fraîcheur, son sourire radieux et une spontanéité très touchante, tout au long de la soirée.



Cette magnifique parenthèse festive s'est achevée tard dans la nuit sous les applaudissements nourris des spectateurs et les traditionnels flashes des photographes.



Une soirée mémorable qui s'inscrit d'ores et déjà comme l'un des temps forts de l'année à Papeete, ouvrant la voie à une année de représentations riche en projets pour ces charmantes ambassadrices.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 27 Septembre 2026 à 19:28 | Lu 219 fois



