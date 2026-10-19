

​Israël annonce devenir partenaire du bloc des îles du Pacifique

Wellington, Nouvelle-Zélande, le 20 octobre 2026. Israël a rejoint le Forum des îles du Pacifique en tant que partenaire, notamment sur les sujets de l'adaptation au changement climatique et de la gestion de l'eau, a annoncé mercredi son ministère des Affaires étrangères, au moment où l'Etat hébreu approfondit ses relations avec le bloc.





"La coopération se concentrera sur les priorités régionales, en s'appuyant sur l'expertise d'Israël dans la gestion de l'eau, le dessalement, l'agriculture, l'adaptation au changement climatique, l'innovation et le développement durable", est-il précisé dans un communiqué du ministère.



Sollicité, le bloc n'avait pas commenté dans l'immédiat.



Le Forum des îles du Pacifique et ses 18 membres revêtent un intérêt diplomatique certain à l'heure où la Chine tente d'étendre son influence dans la région, en concurrence avec les géants historiques américain et australien notamment.



Il compte 30 partenaires de développement, dont les États-Unis, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Les dirigeants des pays du bloc sont convenus l'an dernier de réformer la nature des liens avec les États extérieurs à la région, afin de porter la coopération avec ceux-ci au niveau sectoriel, voire stratégique.



Dans ce contexte, Israël devient un partenaire sectoriel du Forum, selon le ministère israélien des Affaires étrangères.



Israël renforce actuellement ses relations avec les pays du Pacifique, et a vu la petite île de Nauru ouvrir son ambassade à Jérusalem en septembre, rejoignant la courte liste de capitales à avoir établi leur représentation dans cette ville et non à Tel-Aviv.



La Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Fidji, d'autres membres du Forum, ont eux aussi installé leur ambassade auprès d'Israël à Jérusalem. Les Samoa, également inclus au bloc, doivent faire de même cette année.



Israël considère Jérusalem comme sa capitale indivisible, une position qui n'est pas reconnue par la communauté internationale, à l'exception d'une poignée de pays parmi lesquels les États-Unis.

Rédigé par AFP le Mercredi 21 Octobre 2026 à 09:41 | Lu 194 fois





