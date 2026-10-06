

​IA : Trump veut traiter en "ennemi" quiconque refusera d'utiliser les termes "super intelligence"

Washington, États-Unis, le 8 octobre 2026. Donald Trump, qui veut imposer le terme "super intelligence" au lieu d'"intelligence artificielle", a assuré jeudi qu'il traiterait en "ennemi" quiconque ne le suivrait pas dans cette voie, sans donner de détails sur ce que cette menace implique.





"La Maison Blanche considère comme ENNEMI quiconque utilise le terme +intelligence artificielle+ au lieu du nouveau terme très bien accepté et plus exact +super intelligence+", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.



Il avait évoqué ce changement de nom en septembre devant l'Assemblée générale de l'ONU, estimant qu'il "sonnait beaucoup mieux", avant de signer, à la fin du mois, un décret imposant officiellement cette terminologie aux services du gouvernement.



Cette obligation ne s'étend pas au secteur privé, où certains s'y conforment toutefois déjà.



Le nouveau terme a déjà été repris dans des communications de Meta par exemple, le groupe de Mark Zuckerberg.



Elon Musk, allié de Donald Trump, soutient le changement de nom et utilise "super intelligence" dans ses messages sur X.



Ce débat sémantique a une explication d'abord politique : le président américain, fervent défenseur de cette nouvelle technologie, cherche à lui donner une connotation positive alors que les inquiétudes des Américains sur la sécurité de l'IA se multiplient, sur fond de nombreuses mobilisations locales contre la construction de centres de données.



Plus généralement, Donald Trump aime inventer des surnoms ou changer des noms – il a ainsi rebaptisé le "Golfe du Mexique" en "Golfe d'Amérique".

Rédigé par AFP le Jeudi 8 Octobre 2026 à 10:30 | Lu 96 fois





