

​Hausse significative des saisies de stupéfiants dans le Pacifique en 2026

Nouméa, France, le 5 novembre 2026. Un total de 17 tonnes de stupéfiants, principalement de cocaïne, ont été saisies dans le Pacifique au cours des cinq premiers mois de 2026, soit près de quatre fois le volume saisi pendant l'année 2025, a déclaré jeudi le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.





L’Australie et la Nouvelle-Zélande constituent les principaux marchés de destination de ce trafic de stupéfiants, a précisé Jacques Billant à la presse à Nouméa.



"Le narcotrafic n’est plus une menace lointaine pour le Pacifique, c’est une réalité qui concerne directement nos espaces maritimes, nos territoires et aussi nos populations", a relevé le haut-commissaire.



Il s'exprimait à l’issue d'un séminaire réunissant des représentants de douze pays et territoires du Pacifique pour mieux coordonner les interceptions en mer et les enquêtes judiciaires face au narcotrafic.



Le séminaire était organisé à l’initiative de Jacques Billant et du procureur général près la cour d’appel de Nouméa, Camille Miansoni.



Dans les territoires de transit, des marchés de consommation peuvent se développer, a relevé Camille Miansoni.



Les réseaux se professionnalisent et s’appuient sur des plateformes logistiques, parfois loin des lieux d’interpellation. Pour remonter jusqu’à ceux qui organisent et financent les cargaisons, le procureur général a appelé à "coopérer sur le plan opérationnel" et "sur le plan judiciaire".



Les polices du Pacifique échangent déjà des renseignements dans leurs enquêtes, a relevé Grégory Cornillon, attaché de sécurité intérieure à l’ambassade de France en Australie. Son service a organisé cette année cinq formations avec la police et la gendarmerie nationales, dans le cadre de l’Académie du Pacifique, créée en 2023 à Nouméa.



"On s’adapte aux besoins de la région et on utilise les ressources qu’on a dans nos territoires", a-t-il expliqué.



Le 2 septembre, les dirigeants du Forum des îles du Pacifique, dont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont membres, ont donné leur accord de principe à l’initiative régionale de sécurité maritime Waqa Moana. Ce programme prévoit des coopérations régionales en matière de sécurité maritime dans le Pacifique, notamment pour lutter contre le narcotrafic.



Avec l’Académie du Pacifique, composée de la police et la gendarmerie nationales et dont le rôle est d'assurer des formations auprès des forces de sécurité intérieure de la région, notamment sur le narcotrafic, la France entend contribuer aux efforts régionaux, selon Véronique Roger-Lacan, ambassadrice pour le Pacifique. "Notre objectif n’est pas de créer une plateforme parallèle exclusivement francophone et dirigée par la France", a-t-elle dit.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 5 Novembre 2026 à 10:17 | Lu 62 fois





