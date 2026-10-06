

​Grève à l'Autorité de la concurrence calédonienne contre son président

Nouméa, France, 19 octobre 2026. Plus de 80% des agents de l'Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie (ACNC) ont reconduit leur grève pour mardi, selon le syndicat La Fédé, pour réclamer la démission du président de l'institution.





Le mouvement a été reconduit après une rencontre avec Christopher Gygès, vice-président du gouvernement chargé de l'Économie.



"La seule solution envisagée pour sauver l'Autorité de la concurrence, c'est (le) départ" du président, Stéphane Retterer, a déclaré auprès de l'AFP le secrétaire général de la Fédé, Steeves Teriitehau.



Le syndicat a confirmé lundi à l'AFP préparer un signalement au procureur de la République concernant des faits susceptibles de relever du harcèlement sexuel et de pressions professionnelles.



Interrogé par l'AFP, Stéphane Retterer a indiqué ne pas connaître le contenu du signalement envisagé.



"Je vais me défendre", a-t-il déclaré, refusant que son départ puisse être imposé par le syndicat. "Ce n'est pas à un syndicat d'imposer ma démission. Une telle décision relève de mon collège", a-t-il souligné.



Le syndicat affirme que 75% des agents sont concernés par des risques ou troubles psychosociaux. Un premier préavis de grève avait été suspendu le 25 août à l'issue d'une médiation faisant état d'une dégradation des relations professionnelles.



Les agents dénoncent des atteintes à l'indépendance du service d'instruction.



Un agent a ainsi affirmé à l'AFP que des rencontres ont eu lieu entre Stéphane Retterer et un représentant du gouvernement après la remise d'un rapport sur le port de Nouméa.



Il a ensuite été demandé au service de revoir ses recommandations, ce que les instructeurs ont refusé.



Stéphane Retterer ne conteste pas qu'une autre rédaction ait été souhaitée, en expliquant que "le collège voulait une autre version".



"On veut l'arrêt de l'ingérence sur le service d'instruction de la part de la gouvernance, le maintien de l'indépendance de ce service", a insisté le secrétaire général de La Fédé,.



La crise survient alors que le gouvernement prépare une réforme de l'ACNC. M. Gygès assure qu'elle "ne remet pas en cause l'indépendance de l'Autorité par rapport au gouvernement".

Rédigé par AFP le Lundi 19 Octobre 2026 à 09:01 | Lu 174 fois





