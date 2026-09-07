

​Football à Moorea - Tiare Anani et Tohiea en embuscade

Moorea, le 6 octobre 2026 - À l’issue de la quatrième journée du championnat de Moorea, Tiare Tahiti garde la tête du classement après sa victoire contre Tiare Hinano (3-0). Tohiea, qui compte un match en moins, et Tiare Anani se partagent la deuxième place après avoir battu respectivement Tapuhute (6-1) et Temanava (2-0). Dans la dernière rencontre, Mira a largement battu Tahatiri sur le score de 12-1.



Ce week-end s’est jouée la quatrième journée de la phase 1 du championnat de Moorea. Samedi, Temanava recevait Tiare Anani au stade de Maatea. Dès le coup d’envoi, les Rouges de Maatea ont mis la pression sur la défense de Tiare Anani avec un débordement de Tinorua Toromona, suivi d’un centre pour Bryan Toromona, qui a toutefois manqué sa reprise (1re). Ce dernier a ensuite débordé à son tour sur le flanc gauche, avant de voir sa passe en retrait repoussée par Felix Mairau, le défenseur de Tiare Anani (4e). La formation de Paopao a eu, pour sa part, sa première opportunité à la 8e minute lorsque Bryan Temauri, lancé dans le dos de la défense de Temanava par Elios Nui, s’est présenté seul face au gardien de Temanava, avant de perdre son duel. Par la suite, la formation de Maatea, bien emmenée par ses cadres Bryan Toromona et Tinorua Toromona, a progressivement pris le dessus sur son adversaire et multiplié les combinaisons devant le but adverse. Bryan Toromona a de nouveau bénéficié d’un débordement suivi d’un centre de Tinorua Toromona sur le flanc gauche, mais a complètement manqué sa reprise en tentant de frapper en force (14e). Dominé, le onze de Tiare Anani a tenté de procéder en contre-attaque, mais sans succès. Face au manque de solutions offensives des Orange, Teheinui Teharuru a tenté une frappe lointaine, qui n’a pas inquiété le gardien des Rouges (22e).



Après une remise de la tête de Bryan Toromona, Warren Tehei aurait pu ouvrir le score pour Temanava, mais a vu sa frappe du plat du pied repoussée par un plongeon de Raiura Hanere, le gardien de Tiare Anani (24e). Juste avant la pause, c’est cette fois Felix Mairau qui a repoussé à temps une remise de Faretahi Arnaud, destinée à Poutetainui Teriinohorai, bien placé devant le but des Orange. Les deux formations sont finalement rentrées aux vestiaires sur ce score vierge, malgré une nette domination de Temanava.



Tiare Anani revient en force



Absent des débats en première période, Tiare Anani, bien aidé par l’entrée en jeu de Tutene Tiatoa au milieu de terrain, est revenu sur la pelouse avec de meilleures intentions offensives. La première alerte pour les joueurs de Maatea est venue d’un centre fuyant de Bryan Temauri, bien repoussé par le gardien de Temanava (50e). Ce dernier a encore été sollicité à la 53e minute pour repousser une frappe de Moana Fanaurai, qui venait de conclure une combinaison des attaquants de Paopao. Teihoarii Tama a finalement concrétisé la domination de Tiare Anani en ouvrant le score peu avant l’heure de jeu grâce à une reprise en demi-volée imparable (1-0).



Les joueurs de Paopao se sont ensuite installés dans le camp adverse durant la dernière demi-heure, tandis que les joueurs de Maatea ont tenté de trouver leurs attaquants par de longs ballons, sans succès. Bryan Temauri a ensuite doublé la mise pour les Orange en transformant un penalty à la 81e minute (2-0).



La rencontre s’est finalement terminée par la victoire de Tiare Anani sur le score de 2-0.



Dans les autres rencontres, Mira a largement battu Tahatiri samedi à Pihaena sur le score de 12-1. Dimanche, Tiare Tahiti et Tohiea ont assumé leur statut de favoris en s’imposant respectivement face à Tiare Hinano (3-0) et Tapuhute (6-1).



À l’issue de cette journée, Tiare Tahiti garde la tête du classement, tandis que Tohiea, qui compte un match en moins, et Tiare Anani se partagent la deuxième place.



Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 6 Octobre 2026 à 19:19 | Lu 185 fois



