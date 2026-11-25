

​Football – La Coupe de Moorea connait ses demi-finalistes

Moorea, le 25 novembre 2026 - Après Mira la semaine dernière, Tiare Hinano, Tiare Tahiti et Tohiea se sont qualifiés à leur tour pour les demi-finales de la Coupe de Moorea. Ce week-end, Tiare Hinano a battu Tiare Anani 2-1 (3-1 sur les deux matchs), et Tiare Tahiti a dominé Tapuhute 5-1 (8-2 sur les deux matchs). Tohiea, large vainqueur à l’aller (17-0), a bénéficié du forfait de Tahatiri.





Ce week-end s’est déroulée la suite des quarts de finale retour de la Coupe de Moorea. Après leur courte victoire au match aller, les joueurs de Tiare Hinano se sont qualifiés pour les demi-finales en battant à nouveau Tiare Anani (2-1), samedi à Pihaena. La rencontre est restée indécise jusqu’à la 78e minute, lorsque Régis Wholer a ouvert le score pour les Mauves. Rainui Nordman a doublé la mise à la 81e minute (2-0), avant que Bryan Temauri ne réduise l’écart pour Tiare Anani en toute fin de match (2-1).



Dimanche, Tiare Tahiti accueillait Tapuhute au stade de Maharepa pour le match retour des quarts de faine. Avec deux buts de retard à rattraper après sa défaite au match aller (3-1), la formation de Haapiti avait une tâche difficile, d’autant qu’elle ne disposait pas de son effectif au complet. Pas de quoi déconcentrer les joueurs de Maharepa, qui se sont appliqué à jouer avec sérieux et discipline, sous la surveillance de leur entraîneur David Chang Koei. Dès la 4e minute, Kyllian Wiako, après un slalom sur le flanc gauche, a pénétré dans la surface de réparation adverse avant de voir sa frappe repoussée par Franck Revel, le gardien de Tapuhute. Après quelques réglages dans son jeu collectif, Tiare Tahiti a commencé à accélérer à partir de la 10e minute, tandis que les Bleus manquaient clairement d’automatismes en attaque. Kyllian Wiako a logiquement ouvert le score pour les Verts peu après le quart d’heure de jeu, en reprenant instantanément du plat du pied gauche une passe de Stéphane Stergios (1-0). Sur sa lancée, Tiare Tahiti a doublé la mise à la 23e minute grâce à une frappe victorieuse de Manueva Tumg, qui a profité d’un bon service d’Ariimana Tiaihau (2-0). Tapuhute a réagi deux minutes plus tard sur un corner direct de Nohoriiau Teonipoe, détourné par Teave Teamotuaitau, le gardien des Verts. Dans la foulée, Fetia Teriitehau a réduit la marque pour la formation de Haapiti, en reprenant de la tête au deuxième poteau le corner suivant, tiré par Tevaihau Tehuritaua (2-1). Par la suite, Tiare Tahiti a davantage contrôlé le match, tandis que son adversaire, en manque de solutions en attaque, continuait de résister en défense. Les joueurs de Haapiti ont toutefois de nouveau cédé à la 36e minute, lorsque Manueva Tumg a profité d’un dribble puis d’une passe en retrait de Kyllian Wiako, avant de battre Franck Revel en deux temps (3-1). Les Bleus ont eu l’occasion de réduire l’écart en fin de première période. La frappe de Junior Tiaoao, qui avait quitté son poste en défense pour prêter main-forte à l’attaque, a été captée par Teave Teamotuaitau (39e). Puis la reprise de volée de Nohoriiau Teonipoe, en plein cafouillage devant le but adverse, a été contrée par les défenseurs de Maharepa (45e). Les deux formations sont rentrées aux vestiaires sur le score de 3-1 en faveur de Tiare Tahiti.



Tiare Hinano, Tiare Tahiti, Tohiea et Mira



Tapuhute a eu une nouvelle occasion au début de la deuxième période, mais Junior Tiaoao, après un une-deux avec Yann Masingue, a vu son centre-tir arrêté par le gardien des Verts (50e). Les joueurs de Maharepa ont ensuite remis le pied sur l’accélérateur et multiplié les combinaisons. Manueva Tumg a notamment repris une passe en retrait de Ruben Wajoka, mais a manqué sa frappe (53e). Kyllian Wiako a ensuite repris d’une talonnade à la Madjer un centre de Manueva Tumg, avant que le ballon ne frôle le poteau droit des Bleus (54e). Kyllian Wiako, servi par Manueva Tumg, a inscrit le quatrième but de son équipe peu avant l’heure de jeu, en fusillant le portier adverse (4-1). La dernière demi-heure a été à sens unique, avec des joueurs de Maharepa installés dans le camp adverse. Après plusieurs occasions manquées, Manueva Tumg a clos la marque à la 82e minute (5-1).



Vainqueur 8-2 sur l’ensemble des deux matchs, Tiare Tahiti décroche ainsi son ticket pour les demi-finales.



Après sa large victoire au match aller (17-0), Tohiea s’est également qualifié, cette fois à la suite du forfait de son adversaire, lors du match qui devait se tenir dimanche à Afareaitu (3-0). Tiare Hinano, Tiare Tahiti, Tohiea et Mira, qui s’était déjà qualifié la semaine dernière, se retrouveront donc le week-end prochain pour les demi-finales aller de la Coupe de Moorea.

Rédigé par Toatane Rurua le Mercredi 25 Novembre 2026 à 11:17 | Lu 153 fois



