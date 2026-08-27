

​Foire agricole : la relève agricole au rendez-vous pour la 40e édition

Tahiti, le 24 septembre 2026 - C’est parti pour la Foire agricole à Outumaoro. Pour sa 40e édition, les cinq archipels se réunissent autour du thème “Te Mau Ī no Ananahi – La diversité de demain”, avec l’idée de relier l’agriculture des temps anciens à celle d’aujourd’hui. Pour cette édition anniversaire, la relève est bien présente. Les élèves des différents lycées agricoles sont venus présenter leurs formations, mais aussi leurs produits.



À l’entrée, les sourires des lycéens de Taravao, des Marquises ou encore du lycée hôtelier accueillent les visiteurs. Ils se mêlent aux allées des 230 exposants, entre plantes, fruits et les mythiques bêtes “à concours” (une centaine d’animaux au total). C’est toute la richesse et la diversité de l’agriculture polynésienne que donne à voir cette 40e Foire agricole de Outumaoro, qui se tient jusqu’au 4 octobre. Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus pendant les onze jours de l’événement.



Le thème “Te Mau Ī no Ananahi – La diversité de demain” invite à réfléchir à l’avenir des filières agricoles. “Il s’agit en quelques sortes de relier les temps anciens à ceux d’aujourd’hui”, précise l’organisation.



Sur le stand du lycée agricole Saint-Athanase de Nuku Hiva, aux Marquises, Prescilla et Lehi vendent leurs produits. En deux heures à peine, tout le miel sauvage est déjà parti. Un succès pour leur début de journée, même s’il reste encore des confitures et bien d’autres produits à découvrir. “On transforme tout chez nous, c’est ce qu’on explique aux visiteurs. On décrit nos formations aussi”, résume l’un d’eux.



​ “Il y a toujours un enseignement derrière une foire agricole”

Quelques stands plus loin, un autre binôme de la relève agricole se prête volontiers à la discussion. Keani et Mickael, deux lycéens de Taravao âgés de 17 et 21 ans, vendent du savon, de la crème glacée et de la poudre de moringa. Leur stand est mieux placé cette année et, avec leurs polos bleus, ou Mickael qui déambule avec son ukulele, ils sont facilement reconnaissables. Et ça se ressent dans leur bonne humeur. Chaque jour, une classe de Taravao prendra le relais pour tenir le stand.



“Il y a de la concurrence avec autant de stands”, reconnaissent-ils. Mais l’ambiance n’en pâtit pas. Les élèves continuent de faire découvrir les métiers et les formations agricoles sous le soleil de plomb du jeudi. De quoi ravir les visiteurs, dont certains viennent aussi simplement pour se balader.



Une nouveauté attire également l’œil. Même s’il faut la chercher, tout au fond de la foire, presque caché derrière les autres stands, se trouve un jardin. Il s’agit d’un jardin évolutif pédagogique qui retrace le passage des temps anciens aux techniques de culture d’aujourd’hui. L’hydroponie et l’aquaponie se mêlent ainsi aux cultures vivrières traditionnelles. “Il y a toujours un enseignement derrière une foire agricole.”



Tout au long de la foire, de nombreuses animations seront proposées : carte aux trésors pour les enfants, parcours végétal, zone biodéchets avec Fenua Ma, présentations techniques et démonstrations, jeux-concours, animations autour de l’agro-transformation et ateliers sur les bonnes pratiques agricoles et environnementales. L’événement accueille le public de 8 heures à 18 heures jusqu’au dimanche 4 octobre.

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Rédigé par Violaine Broquet le Jeudi 24 Septembre 2026 à 17:18 | Lu 479 fois



