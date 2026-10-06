​Florent Manaudou à Tahiti mercredi

Tahiti, le 19 octobre 2026 - Invité par le Cercle des nageurs de Polynésie (CNP), Florent Manaudou arrive à Tahiti le mercredi 21 octobre 2026. Pendant son séjour, il rencontrera les jeunes nageurs du club, interviendra à la Conférence polynésienne du sport (Cops) et animera deux stages “Stage 21” à la piscine de Pater (Pirae), du 30 octobre au 1er novembre et du 6 au 8 novembre.
Champion olympique du 50 m nage libre à Londres en 2012, six fois médaillé olympique et porte-drapeau de la délégation française aux Jeux de Paris 2024, Florent Manaudou atterrira à l'aéroport de Tahiti-Faa'a le mercredi 21 octobre à 4 heures, par le vol TN 101 d'Air Tahiti Nui. Au cœur de cette venue : le partage. Florent Manaudou rencontrera les jeunes nageurs pour échanger sur son parcours, ses méthodes et sa vision du sport de haut niveau.
Les jeudi 22 et vendredi 23 octobre, la Direction de la jeunesse et des sports organise au Hilton Tahiti de Faa'a l'événement fondateur de la Conférence polynésienne du sport (Cops) – Apoora'a rahi o te mau tu'aro no Mā’ohi Nui. Fédérations, associations, institutions du Pays et de l'État, élus, partenaires privés et sportifs de haut niveau y réfléchiront ensemble à l'avenir du sport au Fenua.
Le jeudi 22 octobre, de 18 à 19 heures, Florent Manaudou et son entraîneur Quentin Coton animeront une conférence-débat : “L'or n'arrive pas seul, parcours d'un champion olympique”. Elle est ouverte au grand public, sur inscription et dans la limite des places disponibles (renseignements : [email protected] ).
Florent Manaudou et son équipe animeront deux stages “Stage 21”, du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre, puis du vendredi 6 au dimanche 8 novembre 2026. Ouverts à tous les niveaux, ils reposent sur trois piliers : la technique, l'expérience humaine et l'immersion.
“Accueillir un champion de la stature de Florent Manaudou, c'est offrir à nos jeunes un modèle et une source d'inspiration unique. C'est aussi une belle reconnaissance pour la natation polynésienne”, explique Natalie Meynard, secrétaire générale du Cercle des nageurs de Polynésie, dans un communiqué envoyé aux rédactions vendredi dernier.
Champion olympique du 50 m nage libre à Londres en 2012, six fois médaillé olympique et porte-drapeau de la délégation française aux Jeux de Paris 2024, Florent Manaudou atterrira à l'aéroport de Tahiti-Faa'a le mercredi 21 octobre à 4 heures, par le vol TN 101 d'Air Tahiti Nui. Au cœur de cette venue : le partage. Florent Manaudou rencontrera les jeunes nageurs pour échanger sur son parcours, ses méthodes et sa vision du sport de haut niveau.
Les jeudi 22 et vendredi 23 octobre, la Direction de la jeunesse et des sports organise au Hilton Tahiti de Faa'a l'événement fondateur de la Conférence polynésienne du sport (Cops) – Apoora'a rahi o te mau tu'aro no Mā’ohi Nui. Fédérations, associations, institutions du Pays et de l'État, élus, partenaires privés et sportifs de haut niveau y réfléchiront ensemble à l'avenir du sport au Fenua.
Le jeudi 22 octobre, de 18 à 19 heures, Florent Manaudou et son entraîneur Quentin Coton animeront une conférence-débat : “L'or n'arrive pas seul, parcours d'un champion olympique”. Elle est ouverte au grand public, sur inscription et dans la limite des places disponibles (renseignements : [email protected] ).
Florent Manaudou et son équipe animeront deux stages “Stage 21”, du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre, puis du vendredi 6 au dimanche 8 novembre 2026. Ouverts à tous les niveaux, ils reposent sur trois piliers : la technique, l'expérience humaine et l'immersion.
“Accueillir un champion de la stature de Florent Manaudou, c'est offrir à nos jeunes un modèle et une source d'inspiration unique. C'est aussi une belle reconnaissance pour la natation polynésienne”, explique Natalie Meynard, secrétaire générale du Cercle des nageurs de Polynésie, dans un communiqué envoyé aux rédactions vendredi dernier.