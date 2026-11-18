

​Fidji : état de catastrophe nationale face à une sécheresse liée à El Niño

Sydney, Australie, le 18 novembre 2026. Le gouvernement des Fidji, dans le Pacifique sud, a déclaré mercredi l'état de catastrophe nationale en raison d'une sécheresse extrême liée au phénomène climatique El Niño.





"Partout aux Fidji, les familles s'inquiètent de l'accès à l'eau et des répercussions de cette sécheresse prolongée sur leur vie quotidienne", a indiqué le Premier ministre fidjien, Sitiveni Rabuka.



En vertu de cet état de catastrophe, le gouvernement est habilité à rationner l'eau, à ordonner des évacuations et à réaffecter des fonds publics à l'aide d'urgence.



Les réserves d'eau dans une grande partie des Fidji ont atteint des niveaux critiques, selon les médias locaux, et des dizaines de camions ont été dépêchés pour réapprovisionner des villages.



"Nous ne pouvons pas contrôler le climat, mais nous pouvons agir rapidement, utiliser nos ressources de manière responsable et faire front commun face à ses conséquences", a affirmé M. Rabuka.



La sécheresse aux Fidji est étroitement liée au phénomène El Niño, qui y assèche les pluies tropicales.



Ce phénomène météorologique, exceptionnellement intense en 2026, a fait grimper les températures dans le Pacifique tropical, provoquant des changements au niveau du climat susceptibles d'accroître les risques de sécheresse et d'inondations, tout en exacerbant le réchauffement climatique.

Rédigé par AFP le Mercredi 18 Novembre 2026 à 17:34 | Lu 251 fois





