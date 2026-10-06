

​Espagne: la retraitée expulsée à l'origine du mouvement de protestation sur le logement est morte

Madrid, Espagne, le 7 octobre 2026. La retraitée madrilène dont l'expulsion a déclenché des manifestations monstres contre la crise du logement en Espagne et, finalement, des élections anticipées, est morte mercredi, a annoncé un syndicat de locataires.





"Nous avons le regret d'annoncer que Maricarmen est décédée aujourd'hui", a indiqué l'Union des locataires de Madrid dans un communiqué, soulignant que le combat de Maricarmen Abascal, 87 ans, avait marqué "un tournant dans l'histoire de ce pays".



La vieille dame était devenue un symbole des difficultés auxquelles sont confrontés les Espagnols les plus démunis sur le marché du logement le 23 septembre quand elle avait été expulsée de son appartement de Madrid sur un brancard après que la société immobilière propriétaire avait fortement augmenté son loyer.



Son histoire avait déclenché des manifestations massives en Espagne, mettant sous pression le gouvernement de gauche minoritaire pour prendre des mesures urgentes, comme renforcer les restrictions sur les expulsions ou garantir le renouvellement tacite des contrats de location.



Mais le rejet de ces mesures au Parlement la semaine dernière a contraint le Premier ministre Pedro Sanchez à convoquer des élections anticipées pour le 29 novembre.



"Le débat sur le logement a pris une place centrale, mais le prix payé pour y arriver est trop important", a déclaré le syndicat de locataires.



Mme Abascal avait été hospitalisée dans un état d'épuisement après son expulsion, bien qu'un accord ait été obtenu avec la société propriétaire pour qu'elle puisse réintégrer son appartement.



"Cette solution est venue trop tard", a regretté le syndicat de locataires.

Rédigé par AFP le Mercredi 7 Octobre 2026 à 10:58 | Lu 80 fois





