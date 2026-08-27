

​Élections municipales à Tureia et à Rurutu : ouverture de la période des déclarations des candidatures

Tahiti le 23 septembre 2026. Le premier tour des élections municipales partielles intégrales des communes de Tureia et Rurutu, aura lieu le dimanche 18 octobre prochain. Les candidatures doivent être déposées avant le jeudi 1er octobre 2026, 18h.





Les élections municipales à Rurutu, s’agissant d’un scrutin de liste à deux tours, les candidats qui souhaitent se présenter au scrutin à devront déposer leurs listes de 19 conseillers municipaux à élire au Haut-commissariat de la République en Polynésie française.



Pour les élections municipales à Tureia, les personnes qui souhaitent se présenter à ce scrutin pour briguer l’un des 11 sièges de conseillers municipaux à pourvoir, dans la commune, doivent obligatoirement faire enregistrer leur candidature auprès des services du haut-commissariat de la République en Polynésie française. S’agissant d’un scrutin plurinominal majoritaire, les candidatures sont individuelles et peuvent être « groupées ».



Pour être candidat, il faut:

- Être majeur et ressortissant de l’Union européenne ;

- Avoir le droit de vote ;

- Être électeur dans la commune ou y avoir un lien prévu par la loi.



Pour les élections municipales partielles intégrales à Rurutu, les déclarations de candidatures sont à effectuer auprès de la subdivision administrative des îles Australes, et pour celles de Tureia auprès de de la subdivision administrative des îles des Tuamotu et Gambier située : 43 avenue Pouvanaa à Oopa, 98713 Papeete



Le 1er octobre 2026, la prise des candidatures sera close à 18h00.

Aucune candidature ne pourra être enregistrée en dehors de ces dates et créneaux.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 23 Septembre 2026 à 16:17 | Lu 197 fois



