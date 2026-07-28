

​Édouard Gaide à la tête du Tahiti Cruise Club

Tahiti, le 25 août 2026 - Le Tahiti Cruise Club a élu la semaine dernière son nouveau président. Édouard Gaide sera chargé des relations avec les armateurs internationaux et les décideurs publics polynésiens, dans un contexte où l’activité de croisière connaît de très beaux jours.





Depuis 2012, l’activité de la croisière a triplé en Polynésie française. Le secteur génère désormais plus de 20 milliards de francs de retombées par an sur le territoire, avec dès cette année une très forte progression, attendue et annoncée depuis deux ans, du nombre d’escales et de passagers.



La semaine dernière, l’assemblée générale ordinaire du Tahiti Cruise Club a élu Édouard Gaide, à l’unanimité, en tant que président. Diplômé de l’École nationale supérieure maritime (ENSM), il a été depuis 2011 officier au sein de plusieurs armements, notamment en Polynésie pendant cinq ans à bord de l’Aranui, ou encore de navires de croisière des compagnies Scenic ou Swan Hellenic, avant de devenir en 2024 pilote maritime au sein de la station de pilotage Te Ara Tai.



Ses missions seront la coordination des relations aux armateurs internationaux et aux décideurs publics polynésiens pour conseiller, recueillir les besoins ou recenser les difficultés, rapprocher les volontés et assurer la cohésion du plus grand nombre d’acteurs.



Édouard Gaide sera d’abord épaulé par Ororiki Rickenbach, responsable du département croisière de Tahiti Nui Travel, élue en tant que secrétaire de l’association. Elle cumule une expérience de terrain pour l’organisation des activités dans les différentes escales, et une relation de plusieurs années avec différents responsables des compagnies de croisière internationale. L’équipe est complétée par Torea Colas, responsable marketing chez Air Tahiti Nui, en tant que trésorier du Tahiti Cruise Club, poste auquel il est reconduit depuis plus de dix ans maintenant.



À l’occasion de cette élection, les données chiffrées sur le tourisme de croisière ont été présentées. En 2026, la destination affiche plusieurs records. D’abord 47 navires différents vont opérer cette année, de 25 compagnies différentes. Ponant, Variety Cruises, Windstar Cruises, Aranui Cruises et Silversea assurent conjointement près de 80 % des escales. Au total, l’ensemble des navires vont opérer près de 1 300 escales cette année, dont presque 90 % sur des navires de moins de 600 passagers, auxquelles s’ajoutent celles du Panorama 2 de Variety Cruises. Cela représente plus de 150 escales en têtes de ligne sur Tahiti (dont les passagers arrivent par avion pour séjourner en croisière, embarquent via le terminal de croisière de Papeete, réalisent leur séjour puis repartent par avion), ce qui constitue un record vraiment remarquable pour la destination. Les paquebots de plus de 2 000 passagers devraient totaliser seulement 3 % des escales cette année.



La croissance pour 2027 devrait encore être conséquente, avant de se stabiliser ensuite jusqu’à la fin de la décennie. Le principal risque évoqué par les participants de l’assemblée générale concerne la capacité de la destination à ne pas décevoir les armateurs et les passagers, pour ne pas provoquer une contraction future.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 25 Août 2026 à 18:06 | Lu 336 fois



