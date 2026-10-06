

​Dorsale de Afaahiti : fermeture pour travaux

Tahiti, le 7 octobre 2026 – Une nouvelle période de fermeture se profile sur la route de la dorsale de Afaahiti pour une durée de sept semaines à partir du 12 octobre, du lundi au vendredi, de 9 à 15 heures, afin de sécuriser le talus situé en aval.





Les travaux de sécurisation se poursuivent sur la dorsale de Afaahiti. Suite aux relevés géotechniques réalisés en juillet, une nouvelle période de fermeture se profile à compter du lundi 12 octobre 2026, a annoncé la commune de Taiarapu-Est sur les réseaux sociaux. La circulation sera interrompue en journée, du lundi au vendredi, de 9 à 15 heures, pour une durée prévisionnelle de sept semaines. “En dehors de ces horaires, la circulation sera rétablie dans les deux sens”, précise la municipalité.



Les travaux seront réalisés par l’entreprise JL Polynésie, missionnée par la Direction de l’équipement (DEQ). C’est le talus situé en aval de l’accotement qui est cette fois-ci concerné.



Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 7 Octobre 2026 à 18:27 | Lu 343 fois



