

​Djal, un spectacle “généreux et sincère”

Tahiti, le 15 septembre 2026 - Après deux soirées au Grand théâtre de la Maison de la culture en 2022, Djal est de retour au Fenua pour trois dates à la Salle Endeavour de l’hôtel Le Tahiti de Arue.





Avec son éternelle casquette vissée à l’envers sur le crâne, Djal dévoile tout son visage, tout son sourire et tout son talent. Tout juste arrivé en Polynésie française pour y jouer trois dates de son spectacle “En toute conscience”, jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 septembre, l’humoriste compte bien faire plaisir au public polynésien autant qu’il se fera plaisir à l’occasion de son passage.



“Tahiti est une date qu’il me fait très plaisir de réaliser”, a-t-il expliqué mardi aux médias lors de la traditionnelle conférence de presse. C’est qu’il en a des souvenirs au Fenua. Son premier passage avait fait le buzz, jusque dans l’Hexagone, où son texte écrit à l’occasion pour Tahiti avait fait un carton sur les réseaux. “Tahiti, ça m’a suivi”, concède-t-il avec un large sourire. “J’ai dû toucher le public. Et cette fois-ci, j’ai encore plus envie d’y laisser mon empreinte.”



Pour mieux coller à son audience, l’humoriste s’est déjà mis à écrire des blagues spécialement pour le public tahitien. Pour lui, pas question de sortie, pas question de farniente. D’abord le travail, l’écriture. Les baleines, ce sera pour plus tard. “Je vais écrire”, explique-t-il installé au bord de l’océan. “Je vais écrire pour prendre cette énergie et la retranscrire. Et pour pas que l’on oublie ces soirées, je vais les filmer.”



Amateur des rapports humains, de la bienveillance, du “vivre ensemble et du rire ensemble”, Djal a prévu de se donner à son public, même si la salle un peu froide de l’hôtel ne se prête guère à la scène vivante. “La plage attendra un peu”, annonce celui qui est venu avec des amis pour leur faire découvrir une île de Tahiti que beaucoup dans le monde ne peuvent que s’imaginer. “Je veux être bon pour le public, rendre les gens heureux. Je veux être utile, généreux et sincère.”



Alors que sa tournée de spectacles aborde ses dernières dates, Djal est déjà sur d’autres projets. L’écriture de son prochain seul en scène, et aussi du cinéma. Mais tous ces projets restent encore confidentiels. D’abord, il dit vouloir “profiter de la vie, profiter de Tahiti, et s’éclater ce week-end”.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 15 Septembre 2026 à 18:23 | Lu 230 fois



