

​Disparition de Jules Wong, fondateur de la société Aranui

Tahiti, le 3 octobre 2026 – Jules Wong, fondateur de la compagnie de transport maritime Aranui est décédé ce vendredi à l’âge de 91 ans.



C’est une page majeure de l’histoire maritime de la Polynésie française qui se tourne. La Compagnie Polynésienne de Transport Maritime (CPTM) annonce, dans un communiqué diffusé samedi, le décès de son fondateur et patriarche, Jules Wong, survenu le 2 octobre à l'âge de 91 ans.



Quatrième d’une fratrie de huit enfants, il était le dernier représentant masculin de sa génération. Il s’est éteint paisiblement dans sa résidence de San Francisco, où il s'était retiré depuis plusieurs années entouré de l’affection des siens.



Émigré aux États-Unis à l'âge de 18 ans, Jules Wong fait d'abord ses preuves en Californie. Dès 1967, il fonde à San Mateo “The Great Entertainer”, un concept novateur d'établissements de billard familiaux visant à dépoussiérer l'image des salles traditionnelles. Le succès est immédiat et se déploie à travers plusieurs adresses dans la baie de San Francisco.



Mais l’appel du large et de sa terre d'origine le rattrape. Au début des années 1980, il se lance dans le plus grand projet de sa vie en créant la CPTM Aranui Cruises. Face au déclin mondial du fret maritime, il imagine une solution révolutionnaire : associer le transport de marchandises à l'accueil de voyageurs et croisiéristes. En 1984, il transforme le Aranui 1 et donne naissance au concept inédit de “cargo-croisière” Aranui Cruises.



En combinant le transport de passagers avec celui du fret, la compagnie rompt l'isolement des archipels éloignés, en particulier celui des îles Marquises. Ce modèle offre à la population marquisienne un lien indispensable avec le reste du monde, tout en ouvrant la région à un tourisme international haut de gamme.



Guidé par son ambition affirmée “My aim is to build a dynasty” (Mon but est de bâtir une dynastie) il fait de l'aventure navale une histoire de famille. Son fils unique, participe toujours au C.A il est également V.P marketing pour la promotion USA. Philippe Wong est l’actuel PDG de la compagnie il est épaulé par une équipe dirigeante locale et supervise l'évolution de la flotte à travers le Aranui 2, le Aranui 3, puis l'actuel Aranui 5. Le dernier projet cher à son cœur, le Aranoa, un fleuron 4 étoiles destiné à assurer le désenclavement et le tourisme inclusif des îles Australes, est attendu prochainement à Papeete pour des rotations à partir de 2027.



Un engagement salué par la République et la Polynésie



Cette vie consacrée au rayonnement de la Polynésie a valu à Jules Wong d'être promu chevalier dans l'Ordre de Tahiti Nui en 2015. Une reconnaissance publique partagée avec sa famille, également distinguée pour son dévouement au secteur maritime (Hélène Wong, chevalier dans l'Ordre du mérite maritime, et Philippe Wong, son neveu, fait chevalier de l'Ordre national du Mérite en 2016).



Jules Wong a pu assister, en septembre 2024, aux célébrations du 40e anniversaire du cargo-mixte Aranui. Un moment de communion et d'hommage qui est venu couronner le succès exceptionnel de l'empire maritime qu'il a bâti. Nul doute que son nom restera gravé dans le sillage de la navigation polynésienne.

Rédigé par Avec communiqué le Samedi 3 Octobre 2026 à 16:31 | Lu 305 fois



