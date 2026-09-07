

​Deux infirmiers mis en examen pour avoir fraudé la CPS

Tahiti, le 30 septembre 2026 – Dans un communiqué diffusé mercredi, la procureure par intérim, Stéphanie Pradelle, indique que deux infirmiers libéraux travaillant à Nuku Hiva ont été mis en examen. Les deux individus, soupçonnés d'avoir fraudé la CPS à hauteur de 19 millions de francs, ont été placés sous contrôle judiciaire.



La procureure par intérim, Stéphanie Pradelle, a indiqué mercredi par voie de communiqué que suite à l'ouverture d'une enquête préliminaire en mars 2026 "à l’encontre de deux infirmiers libéraux exerçant à Nuku Hiva, d’une part, pour des faits d’escroquerie au préjudice de la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS), et d’autre part, suite à un signalement émanant du Conseil de l’Ordre des infirmiers de la Polynésie française, pour des agissements préoccupants concernant des soins prodigués à des patients", les deux individus ont été interpellés le 23 septembre



Stéphanie Pradelle précise que cinq enquêteurs du détachement de l’OCLAESP de Papeete, appuyés par quatre personnels du groupe interministériel de recherches (GIR) du commandement de la gendarmerie (COMGEND) de la Polynésie française (cosaisi dans le cadre de ce dossier), ont procédé à l’interpellation des deux infirmiers, "auteurs présumés de surfacturation d’actes et de déplacements sur une période de trois ans". Le préjudice de cette fraude à la CPS est estimé à près de 19 millions de francs.



Les perquisitions réalisées ont part ailleurs "conduit à la découverte de documents administratifs relatifs aux faits dénoncés, ainsi qu’à une quantité importante de médicaments caractérisant l’exercice illégal de la profession de pharmacien"

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Présentés devant le juge d'instruction en charge de l'affaire, les deux individus ont été mis en examen puis placés sous contrôle judiciaire. Le magistrat a ordonné, au titre des avoirs criminels, la saisie d’un bien immobilier d’une valeur initiale de 33 000 000 francs, supposément acquis pendant la période de commission des infractions, ainsi que des assurances-vie d’une valeur globale de 6 649 euros.

Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 30 Septembre 2026 à 11:30 | Lu 169 fois



