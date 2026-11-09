​Des tatamis à l'Élysée ? Teddy Riner candidat surprise à la présidentielle

Son programme "est prêt et il est solide", a néanmoins assuré son entourage à l'AFP.



Il le prépare depuis plusieurs mois avec une équipe d'experts, comme l'ancien ministre de la Santé (2022-23), l'urgentiste François Braun, qui explique avoir été convaincu par sa "volonté de rassembler les Français et non de les opposer", et son "courage de réfléchir hors du cadre".



Interrogé par Le Parisien, Teddy Riner prône une réforme des retraites "car le système actuel ne tient pas". Il plaide pour "augmenter le salaire net", ce qui "doit passer par des allègements de charges", et permettre "aux Français qui le veulent d'augmenter leurs revenus en travaillant plus".



Il indique vouloir rapidement aller "sur le terrain" pour lancer sa campagne, financée par "des dons, des appels de fonds, mais également sur des fonds propres".



Aux côtés de Teddy Riner se tient aussi l'entrepreneur Philippe Véran, qui a notamment fait fortune dans les implants dentaires. Autrefois proche d'Emmanuel Macron, dont il fut l'un des premiers soutiens en 2016, M. Véran a pris la tête de l'association de financement de la campagne du judoka.



Riner avait déjà évoqué un engagement politique. Dès septembre 2025, il avait confié à l'AFP : "Si demain je rentre en politique, ce n'est pas pour avoir un poste de ministre, c'est pour avoir un rôle qui fait changer des choses. Pour moi le meilleur rôle, ce serait président".



Se positionnant régulièrement sur des sujets de société, il a été la cible en septembre de propos racistes après avoir évoqué dans l'émission Stade 2 son "angoisse" de "la montée de l'extrême droite" en France.



Riner a aussi beaucoup investi dans des affaires. Proche du roi du Maroc Mohammed VI, il vivait ces dernières années entre Marrakech, "sa base arrière", et Paris, s'attirant des critiques sur son train de vie supposé dispendieux.



Le 15 octobre, la cour administrative d'appel de Versailles a conforté le fisc dans un redressement en 2019 lié au judoka et à sa société de location de voitures de luxe. Bercy avait épinglé son usage personnel de certains véhicules.