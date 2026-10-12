​Des supermarchés français touchés par une cyberattaque inédite de leurs installations frigorifiques

Le commissaire européen à l'Agriculture Christophe Hansen a, quant à lui, "fermement" condamné sur X la cyberattaque, appelant "à plus d'attention" pour "la sécurité alimentaire".



Longtemps isolés d'internet, les équipements industriels comme les groupes frigorifiques sont désormais connectés via des capteurs ou des systèmes de supervision à distance, explique à l'AFP Antoine Hautin, secrétaire général d'Almond, cabinet de conseil en cybersécurité.



"Historiquement, ces systèmes ont été conçus pour privilégier la fiabilité et la maîtrise des coûts, plutôt que la protection contre les cyberattaques" car "les attaquants ne pouvaient pas y accéder à distance", souligne l'expert.



Selon lui, en touchant vraisemblablement des centaines d'équipements simultanément, l'attaque de lundi témoigne d'une "une certaine sophistication".



Danfoss avait fait part ces derniers mois de plusieurs vulnérabilités graves sur certains de ses logiciels utilisés dans les systèmes frigorifiques.



Le 18 septembre, le fabricant avait évoqué une faille permettant "à des attaquants d'obtenir un accès en lecture et en écriture aux valeurs internes, de télécharger et d'exécuter" des programmes informatiques non sécurisés.



S'exprimant la semaine dernière sur les défaillances de cybersécurité en France, le général André Petillot, major général de la gendarmerie, a jugé que le sujet avait "été un peu sous-évalué" dans "le monde de l'entreprise et des administrations".



"La cybersécurité c'est quand même souvent considéré comme un centre de coût", a-t-il expliqué lors des Rencontres stratégiques de la Méditerranée à Toulon. "Acheter des équipements, des matériels, cela se voit, mais mettre à niveau votre système de sécurité, tant que vous n'êtes pas attaqué, c'est transparent".