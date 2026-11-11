

​Des questions sur le fret à Tarahoi

Tahiti, le 11 novembre 2026 - En dehors des dossiers à l’ordre du jour (voir pages 4 à 7), l’assemblée de la Polynésie aura au menu, ce jeudi, plusieurs questions orales qui traiteront de la desserte inter-îles. Absence de bateau sur certains atolls éloignés dès qu’une goélette est en carénage et coût du fret sont d’ailleurs deux sujets sur lesquels le Tavini va alerter le président du Pays.





Coût du fret et fréquence de passage des goélettes. Deux sujets qui seront mis sur la table ce jeudi par les représentants du Tavini, Heinui Le Caill et Maurea Maamaatuaiahutapu. Pour la représentante de la 3e section, c’est devenu une question d’urgence que de pouvoir rassurer les populations de Napuka, Tureai ou encore Tatakoto qui sont dans l’incertitude des ravitaillements de l’île dès qu’un bateau est en carénage. “Dans certaines îles, les passages sont espacés et chaque immobilisation prolonge l’attente”, alerte-t-elle.



Alors que le gouvernement avait mis sur sa liste des bonnes résolutions en 2025 l’achat de cinq navires neufs à l’horizon 2028, l’élue s’impatiente de voir les mots être mis en action. “Pour le Tavini Huira’atira, un enfant de Pukapuka a les mêmes droits qu’un enfant de Papeete. Les habitants des Tuamotu de l’Est et du Nord-Est ne sont pas des citoyens de seconde zone. Ces îles ont porté hier le poids des expérimentations nucléaires ; elles ne doivent pas porter aujourd’hui celui de l’oubli. L’égal accès aux services, où que l’on vive, n’est pas une faveur : c’est un pilier de notre projet de société. Pour ces îles, cette équité territoriale n’existe pas.”



À l’heure de la préparation du budget 2027, l’élue demande donc au Pays si des crédits sont déjà prévus pour engager un navire de réserve dans la desserte des Tuamotu en cas de goélette immobilisée.



Toujours dans le maritime, c’est Heinui Le Caill qui reprendra presque mot pour mot l’intervention de sa collègue, mais pour interroger le Pays sur le prix du fret. Malgré la prise en charge du fret sur les PPN, et la mise en place de la TVA à 1%, l’élu du Tavini déplore un fret cinq fois plus cher aux Tuamotu qu’aux Raromatai et plaide pour la mise en place d’une péréquation pour lisser les coûts du fret au même niveau pour tous les archipels.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 11 Novembre 2026 à 17:09 | Lu 384 fois



