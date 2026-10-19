

​Des perturbations sur le programme des vols Air Tahiti à compter de jeudi

Tahiti le 21 octobre 2026. Deux mouvements sociaux sont susceptibles de perturber le transport aérien inter-îles à compter du jeudi 22 octobre.





Un préavis de grève a été déposé par les syndicats O OE TO OE RIMA et CSIP, représentant une partie des personnels au sol, ainsi que par le syndicat SPENCAT, représentant les personnels navigants commerciaux.



Parallèlement, un autre mouvement social pourrait affecter la SOMSTAT, société chargée de l’avitaillement en carburant des aéronefs à l’aéroport de Tahiti-Faa’a.



Au sein d’Air Tahiti, les négociations se poursuivent ce mercredi 21 octobre 2026. En l’absence d’accord à leur issue, ces deux mouvements sociaux prendront effet à compter de demain matin, jeudi 22 octobre 2026.



Cette situation pourrait entraîner d’importantes perturbations du programme des vols d’Air Tahiti et, par conséquent, affecter les déplacements inter-îles.



Air Tahiti informera ses passagers de toute évolution de la situation et des éventuelles modifications de son programme de vols.



Les personnels navigants étant tenus de se présenter une heure avant l’heure de départ prévue de leur vol, la participation éventuelle d’un membre d’équipage au mouvement de grève ne pourra être constatée qu’à ce moment-là. En conséquence, l’annulation de

certains vols pourra ainsi intervenir dans l’heure précédant leur départ.



Néanmoins, Air Tahiti invite ses passagers à se présenter à l’enregistrement aux horaires initialement prévus, afin de prendre connaissance du statut de leur vol et des éventuelles dispositions mises en place.



Afin d’accompagner au mieux ses passagers pendant cette période, les frais de modification et de remboursement ne seront pas appliqués pendant toute la durée du mouvement de grève.



Des conditions spécifiques sont mises en place : Modification : sans frais, y compris pour un changement d’île ;

Annulation/Remboursement : un avoir sera proposé, sans frais. Les passagers souhaitant modifier leur voyage ou rejoindre une île par leurs propres moyens sont invités à contacter l’agence Air Tahiti ou l’agence de voyages auprès de laquelle leur billet a été acheté. Un préavis de grève a été déposé par les syndicats O OE TO OE RIMA et CSIP, représentant une partie des personnels au sol, ainsi que par le syndicat SPENCAT, représentant les personnels navigants commerciaux.Parallèlement, un autre mouvement social pourrait affecter la SOMSTAT, société chargée de l’avitaillement en carburant des aéronefs à l’aéroport de Tahiti-Faa’a.Au sein d’Air Tahiti, les négociations se poursuivent ce mercredi 21 octobre 2026. En l’absence d’accord à leur issue, ces deux mouvements sociaux prendront effet à compter de demain matin, jeudi 22 octobre 2026.Cette situation pourrait entraîner d’importantes perturbations du programme des vols d’Air Tahiti et, par conséquent, affecter les déplacements inter-îles.Air Tahiti informera ses passagers de toute évolution de la situation et des éventuelles modifications de son programme de vols.Les personnels navigants étant tenus de se présenter une heure avant l’heure de départ prévue de leur vol, la participation éventuelle d’un membre d’équipage au mouvement de grève ne pourra être constatée qu’à ce moment-là. En conséquence, l’annulation decertains vols pourra ainsi intervenir dans l’heure précédant leur départ.Néanmoins, Air Tahiti invite ses passagers à se présenter à l’enregistrement aux horaires initialement prévus, afin de prendre connaissance du statut de leur vol et des éventuelles dispositions mises en place.Afin d’accompagner au mieux ses passagers pendant cette période, les frais de modification et de remboursement ne seront pas appliqués pendant toute la durée du mouvement de grève.Des conditions spécifiques sont mises en place :Les passagers souhaitant modifier leur voyage ou rejoindre une île par leurs propres moyens sont invités à contacter l’agence Air Tahiti ou l’agence de voyages auprès de laquelle leur billet a été acheté.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 21 Octobre 2026 à 16:02 | Lu 390 fois



