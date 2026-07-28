

​Des pancartes pour les Jeux à la Frat’

Tahiti, le 15 août 2026 – Des planches en bois, de la peinture et des sourires : à la Fraternité Chrétienne, les jeunes en situation de handicap se mobilisent en vue des Jeux du Pacifique de Tahiti 2027. Une “éco-signalétique” à découvrir dès la fin du mois à Moorea.





Dans le cadre du programme Pacific’Action, les jeunes de la Fraternité Chrétienne des handicapés contribuent aux préparatifs des Jeux du Pacifique de Tahiti 2027. Dans une publication sur les réseaux sociaux, la Frat’ dévoile une première réalisation : des supports “éco-signalétiques” qui seront utilisés pendant l’événement, et dès le Test Event Triathlon du samedi 29 août, à Moorea. “Une belle occasion pour nos jeunes de mettre leurs compétences et leur énergie au service d’un événement majeur pour la Polynésie. Ils sont fiers de pouvoir apporter leur contribution à cette grande aventure sportive et humaine”, indique la Fraternité Chrétienne au sujet de ce projet inclusif.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 15 Août 2026 à 11:29 | Lu 220 fois



