

​Déploiement des câbles Google à Taravao

Tahiti, le 16 septembre 2026 – Dans la continuité de Papeno’o la semaine dernière, le déploiement des trois câbles sous-marins de télécommunication Halaihai, Honomoana et Bulikula se poursuit du côté de Faratea, où des travaux sont prévus jusqu’à mi-octobre. La commune de Taiarapu-Est salue “une étape historique”.





Après la cérémonie d’atterrage de la semaine dernière à Papeno’o, le déploiement des câbles sous-marins de télécommunication Google se poursuit au sud de Tahiti. Ce mercredi matin, le coup d’envoi des travaux côtiers a été donné à Taravao du côté de Faratea, où la pose des trois câbles Halaihai, Honomoana et Bulikula sera opérée jusqu’à mi-octobre. Durant cette période, les usagers de la mer sont appelés à la vigilance, chaque câble étant maintenu en surface sur environ 2 km avant d’être immergé sur le fond.



Le président de le Polynésie française, Moetai Brotherson, était sur place, accompagné du maire de Taiarapu-Est, Willy Chung Sao. Sur sa page Facebook, la municipalité a salué “une étape historique” : tout en restant “attentive au respect des engagements environnementaux”, la commune se réjouit des avancées en termes de débit et de sécurisation de la connexion, percevant des atouts en matière de télétravail, de formation à distance ou encore de développement des services numériques communaux, sans oublier les opportunités pour les entreprises de la Presqu’île.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 16 Septembre 2026 à 13:08 | Lu 361 fois



