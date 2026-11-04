

​Décès d'Ibrahim Mohamed Azi, voix de Polynésie la 1ère

Tahiti le 4 novembre 2026. La rédaction de Polynésie la 1ère est en deuil. Ibrahim Mohamed Azi, figure de la station de Pamatai, est décédé ce mercredi 4 novembre 2026 à son domicile de Punaauia, à l'âge de 61 ans, des suites d'une longue maladie.



Depuis plusieurs mois, le journaliste luttait contre la maladie et avait dû s'éloigner des studios de Pamatai. Les auditeurs ne l'entendaient plus animer les matinales radio ni recevoir les invités, et les téléspectateurs devaient se passer de sa silhouette familière, toujours coiffée de son éternelle casquette.



Ibrahim Mohamed Azi avait roulé sa bosse de Mayotte à La Réunion, en passant par la Nouvelle-Calédonie, où il fut rédacteur en chef radio, et Saint-Pierre-et-Miquelon, avant de poser ses valises en Polynésie.



D'origine comorienne et amoureux du grand sud, il s'était profondément attaché à la Polynésie et au Pacifique Sud.



Tout le personnel de Tahiti Infos adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses collègues de Polynésie la Première.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 4 Novembre 2026 à 17:09 | Lu 608 fois



