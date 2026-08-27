​Cyclisme – Dede et Durando au sommet à Taravao

Tahiti, le 14 septembre 2026 – Au départ de Punaauia, ce lundi, les coureurs du Tour Tahiti Nui-Raromata’i ont mis le cap sur le belvédère de Taravao, en passant par Teahupo’o pour les hommes. Deuxième victoire consécutive pour Grégory Durando, actuel maillot jaune qui compte poursuivre sur sa lancée. Chez les femmes, c’est Clémence Dede qui remporte cette étape pour l’équipe de Tahiti. Prochain rendez-vous, ce mardi, à Moorea, qui fera office de “test event” pour Tahiti 2027.
Après l’ascension du belvédère de Pirae la veille, les cyclistes engagés sur le Tour Tahiti Nui-Raromata’i ont mis le cap sur la Presqu’île, ce lundi. Au programme de cette troisième étape : 94 km pour les hommes et 63 km pour les femmes sous une chaleur écrasante. “On est parti à 7h30 de la mairie de Punaauia direction le PK 0 et la vague mythique de Teahupo’o”, relate le président de la Fédération Tahitienne de Cyclisme, Teva Bernadino. “Il y a eu une échappée de six coureurs dès le cinquième kilomètre : deux Calédoniens, un Français, un Américain, un Australien et un Tahitien. En montant la bosse, tout le monde était regroupé : on a repris les échappées, puis on a vu un groupe de quatre coureurs se détacher, dont deux Calédoniens et le maillot jaune, suivi d’une arrivée au sommet de la Presqu’île avec un panorama magnifique. Douze ans après, on est de retour ! C’était mon souhait de revenir au plateau de Taravao, où le bitume a été refait”, se réjouit-il.
Après l’ascension du belvédère de Pirae la veille, les cyclistes engagés sur le Tour Tahiti Nui-Raromata’i ont mis le cap sur la Presqu’île, ce lundi. Au programme de cette troisième étape : 94 km pour les hommes et 63 km pour les femmes sous une chaleur écrasante. “On est parti à 7h30 de la mairie de Punaauia direction le PK 0 et la vague mythique de Teahupo’o”, relate le président de la Fédération Tahitienne de Cyclisme, Teva Bernadino. “Il y a eu une échappée de six coureurs dès le cinquième kilomètre : deux Calédoniens, un Français, un Américain, un Australien et un Tahitien. En montant la bosse, tout le monde était regroupé : on a repris les échappées, puis on a vu un groupe de quatre coureurs se détacher, dont deux Calédoniens et le maillot jaune, suivi d’une arrivée au sommet de la Presqu’île avec un panorama magnifique. Douze ans après, on est de retour ! C’était mon souhait de revenir au plateau de Taravao, où le bitume a été refait”, se réjouit-il.
“Des passages très élevés”
Pour monter sur le podium tant convoité – probablement l’un des plus beaux du tour, avec vue sur l’isthme –, les athlètes ont dû gérer leur effort d’un bout à l’autre de la course qui s’est achevée par une interminable montée. Chez les hommes, Grégory Durando (2h 20’ 18”) s’octroie une deuxième victoire consécutive, visiblement au sommet de sa forme entre le belvédère de Pirae et celui de Taravao. “Ça représente 7 km d’ascension avec des passages très élevés à plus de 10, 13 et 14 % dans le final. Je suis parvenu à décrocher Rayann Lacheny [coureur de l’équipe calédonienne, NDLR] dans les derniers mètres de la course. C’est aussi grâce à un très gros travail de l’équipe qui gère le ravitaillement”, explique le représentant de la Terra Team niçoise, déterminé à continuer sur sa lancée. “C’est la deuxième année qu’on participe au tour de Tahiti. On va essayer de garder le maillot jaune et de rester sur le podium. On est prêt pour la suite : on récupère et c’est reparti pour une autre étape !”, poursuit-il, également leader du classement général. Chez les femmes, c’est Clémence Dede (1h 46’ 42”) qui remporte cette étape pour l’équipe de Tahiti, devancée par la Calédonienne Sandra Gayral au classement général.
Double enjeu à Moorea, ce mardi
Mais avec quelques secondes ou points d’écart, rien n’est encore joué ! Ce mardi, les cyclistes prendront le large en direction de Moorea, où le départ sera donné à 8h30 à la plage de Tahiamanu pour un tour de l’île, avant de s’attaquer au belvédère de Opunohu. Une quatrième étape tout aussi importante pour la fédération, comme nous l’a indiqué Teva Bernadino : “Ce sera un test event. C’est la répétition des deux étapes pour les Jeux du Pacifique de 2027, en présence du comité organisateur pour prendre la température avec les officiels du tour.”
Classements
3e étape femmes
1re Clémence Dede
2e Mélanie Hallie
3e Céline Hirzel
Général femmes
1re Sandra Gayral (130 points)
2e Clémence Dede (120 points)
3e Mélanie Hallie (118 points)
Maillot vert femmes
1re Kylie Crawford
2e Sandra Gayral
3e Mayliss Bonnace
3e étape hommes
1er Grégory Durando
2e Rayann Lacheny
3e Paul Roy
Général hommes
1er Grégory Durando (5h 37’ 59”)
2e Rayann Lacheny (5h 38’ 35”)
3e Nicholas Dixon Grover (5h 40’ 00”)
Général Master hommes
1er Mehdi Gabrillargues
2e Éric Reignier
3e Gilles Venet
Général U23 hommes
1er Nicholas Dixon Grover
2e Paul Roy
3e Sam Chrisholm
Maillot à pois hommes
1er Rayann Lacheny
2e Grégory Durando
3e Kahiri Endeler
Maillot vert hommes
1er Cooper Dunlop
2e Cody Berta
3e Mathieu Pellegrin
Maillot combatif hommes
1er Hugo Pommelet
1re Clémence Dede
2e Mélanie Hallie
3e Céline Hirzel
Général femmes
1re Sandra Gayral (130 points)
2e Clémence Dede (120 points)
3e Mélanie Hallie (118 points)
Maillot vert femmes
1re Kylie Crawford
2e Sandra Gayral
3e Mayliss Bonnace
3e étape hommes
1er Grégory Durando
2e Rayann Lacheny
3e Paul Roy
Général hommes
1er Grégory Durando (5h 37’ 59”)
2e Rayann Lacheny (5h 38’ 35”)
3e Nicholas Dixon Grover (5h 40’ 00”)
Général Master hommes
1er Mehdi Gabrillargues
2e Éric Reignier
3e Gilles Venet
Général U23 hommes
1er Nicholas Dixon Grover
2e Paul Roy
3e Sam Chrisholm
Maillot à pois hommes
1er Rayann Lacheny
2e Grégory Durando
3e Kahiri Endeler
Maillot vert hommes
1er Cooper Dunlop
2e Cody Berta
3e Mathieu Pellegrin
Maillot combatif hommes
1er Hugo Pommelet