

​Cyclisme – Dede et Durando au sommet à Taravao

Tahiti, le 14 septembre 2026 – Au départ de Punaauia, ce lundi, les coureurs du Tour Tahiti Nui-Raromata’i ont mis le cap sur le belvédère de Taravao, en passant par Teahupo’o pour les hommes. Deuxième victoire consécutive pour Grégory Durando, actuel maillot jaune qui compte poursuivre sur sa lancée. Chez les femmes, c’est Clémence Dede qui remporte cette étape pour l’équipe de Tahiti. Prochain rendez-vous, ce mardi, à Moorea, qui fera office de “test event” pour Tahiti 2027.





Après l’ascension du belvédère de Pirae la veille, les cyclistes engagés sur le Tour Tahiti Nui-Raromata’i ont mis le cap sur la Presqu’île, ce lundi. Au programme de cette troisième étape : 94 km pour les hommes et 63 km pour les femmes sous une chaleur écrasante. “On est parti à 7h30 de la mairie de Punaauia direction le PK 0 et la vague mythique de Teahupo’o”, relate le président de la Fédération Tahitienne de Cyclisme, Teva Bernadino. “Il y a eu une échappée de six coureurs dès le cinquième kilomètre : deux Calédoniens, un Français, un Américain, un Australien et un Tahitien. En montant la bosse, tout le monde était regroupé : on a repris les échappées, puis on a vu un groupe de quatre coureurs se détacher, dont deux Calédoniens et le maillot jaune, suivi d’une arrivée au sommet de la Presqu’île avec un panorama magnifique. Douze ans après, on est de retour ! C’était mon souhait de revenir au plateau de Taravao, où le bitume a été refait”, se réjouit-il.



​“Des passages très élevés”

Pour monter sur le podium tant convoité – probablement l’un des plus beaux du tour, avec vue sur l’isthme –, les athlètes ont dû gérer leur effort d’un bout à l’autre de la course qui s’est achevée par une interminable montée. Chez les hommes, Grégory Durando (2h 20’ 18”) s’octroie une deuxième victoire consécutive, visiblement au sommet de sa forme entre le belvédère de Pirae et celui de Taravao. “Ça représente 7 km d’ascension avec des passages très élevés à plus de 10, 13 et 14 % dans le final. Je suis parvenu à décrocher Rayann Lacheny [coureur de l’équipe calédonienne, NDLR] dans les derniers mètres de la course. C’est aussi grâce à un très gros travail de l’équipe qui gère le ravitaillement”, explique le représentant de la Terra Team niçoise, déterminé à continuer sur sa lancée. “C’est la deuxième année qu’on participe au tour de Tahiti. On va essayer de garder le maillot jaune et de rester sur le podium. On est prêt pour la suite : on récupère et c’est reparti pour une autre étape !”, poursuit-il, également leader du classement général. Chez les femmes, c’est Clémence Dede (1h 46’ 42”) qui remporte cette étape pour l’équipe de Tahiti, devancée par la Calédonienne Sandra Gayral au classement général.





Double enjeu à Moorea, ce mardi

Mais avec quelques secondes ou points d’écart, rien n’est encore joué ! Ce mardi, les cyclistes prendront le large en direction de Moorea, où le départ sera donné à 8h30 à la plage de Tahiamanu pour un tour de l’île, avant de s’attaquer au belvédère de Opunohu. Une quatrième étape tout aussi importante pour la fédération, comme nous l’a indiqué Teva Bernadino : “Ce sera un test event. C’est la répétition des deux étapes pour les Jeux du Pacifique de 2027, en présence du comité organisateur pour prendre la température avec les officiels du tour.”



​Classements 3e étape femmes

1re Clémence Dede

2e Mélanie Hallie

3e Céline Hirzel



Général femmes

1re Sandra Gayral (130 points)

2e Clémence Dede (120 points)

3e Mélanie Hallie (118 points)



Maillot vert femmes

1re Kylie Crawford

2e Sandra Gayral

3e Mayliss Bonnace



3e étape hommes

1er Grégory Durando

2e Rayann Lacheny

3e Paul Roy



Général hommes

1er Grégory Durando (5h 37’ 59”)

2e Rayann Lacheny (5h 38’ 35”)

3e Nicholas Dixon Grover (5h 40’ 00”)



Général Master hommes

1er Mehdi Gabrillargues

2e Éric Reignier

3e Gilles Venet



Général U23 hommes

1er Nicholas Dixon Grover

2e Paul Roy

3e Sam Chrisholm



Maillot à pois hommes

1er Rayann Lacheny

2e Grégory Durando

3e Kahiri Endeler



Maillot vert hommes

1er Cooper Dunlop

2e Cody Berta

3e Mathieu Pellegrin



Maillot combatif hommes

1er Hugo Pommelet

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 14 Septembre 2026 à 18:04 | Lu 181 fois



