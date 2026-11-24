

​Coups de fouet contre une chanteuse en Iran: l'ONU dénonce une sanction "odieuse"

Genève, Suisse, le 24 novembre 2026. Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a jugé "odieux" mardi le recours à la flagellation en Iran contre une chanteuse qui s'était produite sans voile dans une vidéo, une pratique que le responsable onusien a assimilée à une forme de "torture".





"Le recours à la flagellation à l’encontre de la chanteuse iranienne Parastoo Ahmadi et de quatre hommes faisant partie de son équipe - à la suite d’un concert qu'elle a donné sans porter de voile - est odieux", a jugé Volker Türk dans un message posté sur X.



La France a fait part de sa "consternation" et de son "effroi" devant cette peine de 74 coups de fouet "cruelle et inhumaine" qui "envoie un signal désastreux à l'ensemble des femmes iraniennes qui aspirent à la liberté et l'égalité".



"Cette répression insupportable des femmes iraniennes doit cesser. Le peuple iranien doit pouvoir s’exprimer librement et ses droits fondamentaux doivent être respectés", ajoute le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.



Parastoo Ahmadi, âgée de 29 ans, avait été condamnée en juin, comme plusieurs membres de son équipe, pour un concert organisé devant une salle vide mais retransmis sur internet en décembre 2024. Les 74 coups de fouet prévus par leur condamnation leur ont été administrés lundi.



Accompagnée d'un pianiste, d'un batteur, d'un guitariste et d'un bassiste, tous de noir vêtus, la jeune femme était apparue sans voile, portant une longue robe à bretelles et les lèvres maquillées en rouge lors d'un concert visionné plus de trois millions de fois sur la chaîne YouTube de la chanteuse.



"La flagellation constitue une forme de torture ou une autre peine cruelle, inhumaine ou dégradante; elle est absolument interdite par le droit international, en toutes circonstances", a rappelé M. Türk, appelant l'Iran à "s'abstenir de faire exécuter d’autres peines de flagellation et supprimer cette pratique de sa législation".



En Iran, les femmes n'ont pas le droit de chanter en public. Elles doivent aussi porter des tenues couvrantes ne révélant pas leurs formes, et porter le voile.



Parastoo Ahmadi avait passé deux semaines en détention avant d'être libérée sous caution. Elle et son équipe avaient comparu pour "atteinte à la décence publique" et "complicité dans la production, la transmission, la diffusion et la publication de contenus obscènes et vulgaires".



Malgré les restrictions, de plus en plus d'Iraniennes osent une plus grande liberté vestimentaire.



Cette évolution a débuté en 2022 avec le mouvement de protestation lancé après la mort en détention de la jeune Kurde Mahsa Amini, arrêtée par la police des moeurs pour avoir prétendument enfreint le strict code vestimentaire de la République islamique.

Rédigé par AFP le Mardi 24 Novembre 2026 à 10:49 | Lu 103 fois





